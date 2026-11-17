Австрийските власти обмислят възможността да отнемат гражданството на бившия министър на външните работи Карин Кнайсъл. Миграционният отдел на Виенската общинска администрация проверява дали Кнайсл, която преди няколко години се премести в Русия, не е загубила правото си на австрийско гражданство, съобщава Kronen Zeitung.
Австрийският паспорт може да бъде анулиран, ако притежателят му е придобил друго гражданство, както и ако австрийски гражданин „работи в чужбина и действията му нанасят вреда на интересите на страната“.
Миграционният отдел на Виенската общинска администрация проверява дали случаят на Кнайсъл отговаря на тези условия. Именно във Виена бившият външен министър е живяла, преди да се премести в Русия.
По-рано самата Кнайсъл заяви, че австрийските власти са започнали процедура за отнемане на гражданството ѝ заради преподавателската ѝ дейност в руски университет.
„Ако остана без гражданство, ще се обърна към ООН за бял паспорт“, цитира Кнайсъл руската информационна агенция ТАСС.
Карин Кнайсъл беше министър на външните работи на Австрия в периода 2017–2019 г. През 2018 г. руският президент Владимир Путин присъства на сватбата ѝ. Тогава беше подчертано, че посещението му е било частно.
След напускането на правителството Кнайсъл замина от Австрия (по собствените ѝ думи — заради заплахи) и живя във Франция и Ливан.
През 2021 г. тя стана член на съвета на директорите на руската петролна компания „Роснефт“.
През 2023 г. Кнайсъл се премести в Русия и оглави аналитичен център към Санктпетербургския университет.