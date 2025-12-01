Медия без
Работната сила у нас е шампион по застаряване

Пет поколения си правят компания на пазара на труда, показва анализ на Икономическия и социален съвет

Днес, 16:12
Пет поколения работят заедно в момента на пазара на труда.
Населението в трудоспособна възраст е намаляло с 19,1% за 10 г. Темпът на нарастване на медианната възраст на работната сила в България е от най-високите в ЕС. За периода 2010–2024 г. тя се е увеличила от 41,5 години на 45,7 години. Ако тези темпове на нарастване се запазят, към 2050 г., средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50 – 60 години. Това се посочва в анализ на Икономическия и социален съвет.

Съветът се занимава с тема, на която рядко се обръща внимание - възрастовите различия на работното място. Според анализа, в момента на пазара на труда работят пет поколения, които имат съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите. Съветът предупреждава за зачестяващи прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до отчуждение, демотивация, понижена екипна ефективност и текучество. „Налице е недостатъчна информираност и неадекватно възприятие и разбиране на възрастовото многообразие. Липсата на толерантност, предразсъдъците и погрешните възгледи за способностите на хората в различна възраст са вплетени в общественото съзнание и се отразяват върху взаимоотношенията на работното място“, подчертават експертите.

Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15–64 г.), които не учат и не работят, са над 600 000 – огромен неизползван резерв за пазара на труда, пише още в становището, което на този етап не е публикувано в цялост.

