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ПОПИТАЙТЕ АПИСGPT

Вашият интелигентен правен асистент

Днес, 13:28
АПИС

• Кои разпоредби са приложими към Вашия казус?

• Каква е съдебната практика?

• С кои аргументи да подкрепите правната си теза?

С АписGPT можете да започнете проучването с въпрос, зададен на обикновен език, и да продължите с анализ на фактите, документите и възможните решения.

Новият правен чатбот на АПИС съчетава възможностите на генеративния изкуствен интелект с богатите бази данни на Апис Право, Апис Практика и Евро Право. Разработен от софтуерния екип на компанията, той подпомага адвокати, юрисконсулти и специалисти, които ежедневно работят с нормативни изисквания, договори и правни казуси.

Правно проучване с проследими източници

Опишете случая и задайте въпроса си. АписGPT отчита контекста на запитването, съпоставя изложените факти с приложимото законодателство и съдебната практика и подготвя структуриран отговор с позовавания на правните източници. Така получавате отправна точка за анализа и можете да проверите разпоредбите и съдебните актове, върху които се основава отговорът.

Практическа помощ в ежедневната работа

Използвайте АписGPT при:

Проучване на казуси – откриване на относима нормативна уредба и съдебна практика.

Анализ на юридически документи – изясняване на съдържанието и правните въпроси, които изискват внимание.

Подготовка на проекти – създаване на работни варианти на правни актове и становища.

Изграждане на аргументация – формулиране и обосноваване на правната теза.

Продължете разговора с уточняващи въпроси, насочете анализа към конкретен аспект или поискайте допълнителни аргументи. АписGPT подпомага проучването и подготовката на работни текстове, а вие преценявате източниците и оформяте окончателното професионално решение.

Платформата е уеб базирана, като е достъпна и през мобилен телефон удобна възможност да направите справка и когато сте извън офиса.

Попитайте АписGPT и вижте как може да ви бъде полезен

Научете повече на страницата на продукта и разгледайте записа от представянето му.

За допълнителна информация се свържете с представител на АПИС, обадете се на 02/980 48 27 или 02/923 98 00, или ни пишете на [email protected].

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