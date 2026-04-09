Добре дошли в страната на балканските "шейхове"

Важна тема, замразена за цели 14 години, внезапно се върна в дневния ред на обществото - може ли и трябва ли България да добива собствен природен газ. "Решението за мораториум за шистовия газ е голяма грешка, наложена под външен натиск", сензационно обяви Делян Добрев на конгреса на ГЕРБ на 22 март.

Как се стигна до забраната?

Годината е 2011 г. Управлява ГЕРБ. Американският гигант “Шеврон” печели конкурс за проучвания за газ в района на Нови пазар. "Запасите от шистов газ в България са между 300 млрд. куб. м и 1 трилион куб. м. Това са предварителните оценки на американски компании. Годишното ни потребление е около 3 млрд. куб. м, като 90% е внос от Русия. "Ако прогнозата се потвърди, това означава, че България има собствен газ за 300 години", казва тогавашният ресорен министър Трайчо Трайков (който и в момента е министър на енергетиката).

Новината предизвиква неочакван и яростен отпор. В черната кампания се включват добросъвестни екоактивисти и платени "зелени", и партии, които прикриват под патриотични лозунги русофилски уклон. Кажи на българина, че някой иска да му трови земята и водата, особено в житницата Добруджа, и бунтът е готов.

В началото на 2012 г. след бурни протести кабинетът на Бойко Борисов анулира разрешението на "Шеврон". А Народното събрание гласува безсрочен мораториум за проучвания и добив на шистов газ. Забраната е така формулирана, че на практика пречи на всякакви нови дейности - отнася се за технологията хидравлично разбиване (фракинг) и "сходни методи при проучване и добив на нефт и природен газ".

Години по-късно известният енергиен експерт Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум, разказва за бурните събития:

"През 2011 г. американската компания представи геоложки доклад, според който в Етрополската формация – около Луковит, Ъглен, Пещене, Врачанско, доказано има 480 млрд куб. метра шистов газ. Това е потреблението на България за 150 години. След налагането на мораториума "Шеврон" е поканена да даде прогноза за конвенционален добив. Компанията преработва доклада си и дава оценка за 86 млрд. куб. метра. След 2 години мълчание държавата "отсъжда" - няма доказателство за рентабилността на такъв добив. Компанията, която предлага добив, смята, че има смисъл, иска да получи концесия и да инвестира в добив, а министерството отказва - няма никаква логика в това решение... Няма логика, но пък

прозира сянката на Кремъл и ръката на "Газпром".

15 години след спускането на мораториума ГЕРБ преживя катарзис. Бойко Борисов обеща на хората от Северна България да станат "богати олигарси", когато падне забраната. Борисов каза още, че газим море от газ и че България може да стане голям износител, дори да зарежда половин Европа някой ден.

Образът на българите като газови шейхове на Балканите е по "бойкоборисовски" преувеличен. Но какво казват за възможностите хората, които разбират от енергетика и от геология.

Инж. Христо Казанджиев е категоричен: "Държавата трябва да разреши добива на шистов газ по „безвреден за природата начин“. Оценените запаси у нас са около 480 млрд. кубически метра, като без фракинг могат да се добият 30 млрд. куб. метра (достатъчни да покрият потреблението на България за 10 години)".

"Доказани залежи на сушата остават неразработени - като големия резервоар в т.нар. Етрополска шиста, обхващащ районите на Луковит, Кнежа, Враца и Сухаче. Заявената концесия за окончателно проучване и добив в този регион стои блокирана от години", ядосва се Иван Хиновски.

Основните притеснения, свързани с добива на шистов газ, са свързани с технологията фракинг. При нея в скални пластове се инжектира вода и химикали. Според противниците на технологията има риск за замърсяване на почвата и водата.

„Добивът на шистов газ в нашата страна може да бъде безопасен поради геоложките особености на българската територия и разположението на земните пластове. При стриктно спазване на технологиите рисковете се свеждат до минимум“, се посочва в становище на екип геолози от БАН.

"В САЩ залежите често са плитки, в България потенциалните пластове се намират на около 3–4 километра, а водоносните хоризонти са значително по-високо – между 500 и 1000 метра. През годините в Северна България са извършени над 1000 сондажа за конвенционален нефт и газ. Няма инциденти, няма драми", посочва Христо Казанджиев.

На конгреса на ГЕРБ на 22 март Делян Добрев разказа на съпартийците си за "американското чудо". "Благодарение на шистовата революция, САЩ от голям вносител на природен газ станаха голям износител, имат ниски цени и значителен ръст на икономиката. България трябва да приложи същия модел, за да стане енергиен лидер на Балканите", обяви Добрев. Като подчертава, че днешните технологии за сондиране са много подобрени - именно в отговор на грижите за околната среда.

Впрочем в Щатите (и не само) също е имало грандиозна съпротива срещу шистовия газ - и шумни протести, и тиха дезинформация. Защото в енергетиката има едри бизнес интереси и война на лобита. Ето дребен пример - уважаван американски професор критикува "опасните" технологии за добив на газ, а се оказва, че е в тежък конфликт на интереси - има фирма за ветрогенератори.

Къде са партиите?

"Синя България“ първа хвърли камък в блатото.

"Газ газим, за газ молим"

- под това мото дясната партия дни преди ГЕРБ се обяви за отмяна на мораториума, за да се гарантира енергийна независимост и по-ниски цени за бизнеса.

ПП-ДБ остават верни на "зелената сделка" и ВЕИ-тата. Само евродепутатът Радан Кънев каза, че е време за разумно обсъждане, без драми и предразсъдъци, експертно.

Очаквано "Възраждане" пак скочиха срещу фракинга - бил заплаха за националната екологична сигурност. Явно нехаят за националната енергийна сигурност, защото искат да внасяме чужд газ - от Русия, която през 2022 г. сложи България в списъка си с "неприятелски държави".

БСП също си искат руския газ - нищо, че преди 4 години "Газпром" вероломно ни спря доставките. Нищо, че в и момента Путин и Лавров обясняват наляво и надясно, че руският газ ще се насочи там, където плащат повече. Да не говорим, че планът на ЕС е още догодина напълно да се откачи от енергийната си зависимост от Русия.

И "Прогресивна България" на Румен Радев показва, че не ще прогрес в газовия сектор. Позицията на Радев е като през 2022 г., когато назначеното от него служебно правителство унизително пищеше, че трябва да паднем на колене през Кремъл, защото ще умрем в мрак и мраз без руски газ. Това не се случи, но Радев си остава непоклатим в любовта си към Кремъл.

И така, вече три петилетки червени, зелени, патриоти, русофили блокират местния добив на газ. В угода на "Газпром".

Илиян Василев, бивш посланик в Москва, енергиен анализатор и блогър, нарича саботажите тероризъм: "Това не е хибридна война, а терор - не взривяват бомби, но задраскват цяла индустрия. Формално няма убити, но жертви са цялото общество и потребителите, които плащат по-високи цени".

Ако искаме да сложим край на "Газ газим, за газ се молим", е необходима просвета срещу наглата пропаганда. Не може "сульо и пульо" да дава мнение за природен газ и шисти. Време е почтените и компетентни политици и експертите да вземат думата.