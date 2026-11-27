Има страхотна, животът-имитира-изкуството ирония в това ролята на Ебенизър Скрудж да бъде изпълнена от Джони Деп. Какво е "културата на отмяната", ако не кошмар за собствените ти провинения, който те спохожда посред нощ? И какво е "Коледна песен" на Чарлз Дикенс, ако не зов да повярваме, че дори най-пропадналите души могат да бъдат спасени? Само чуйте част от репликите му: "Не съм човека, който бях!" и "Някога бях добър и знам, че пак мога да бъда!"

"Ебенизър: Коледна песен" е първият филм на голямо холивудско студио - Paramount, с участието на изпадналия в немилост актьор от седем години насам. Репутацията на Джони Деп бе съсипана през 2019 г. от делата с бившата му съпруга Амбър Хърд, която го обвини в домашно насилие. Той спечели битката в съда, но се превърна в персона нон грата за големите франчайзи като "Карибски пирати" и "Фантастични животни", в чийто успех бе централна фигура някога. Последният американски филм с негово участие до момента бе "Минамата", представен през февруари 2020 г. на "Берлинале", а после пропаднал заради пандемията и нежеланието на разпространителите да инвестират в Деп.

През тези години Джони се занимаваше с музика и рисуване; даже концертира в София с групата си Hollywood Vampires. Намери убежище и в европейското кино - изигра Луи XVI във френския "Жан дю Бари: Фаворитката на краля", режисира италианския "Моди: Три дни на крилете на лудостта", биография на Амедео Модиляни с участието на Ал Пачино.

На 63 години и едно имиджово чистилище по-късно, Деп е неузнаваем: нищо общо с хубавеца, изгрял с филмите на Тим Бъртън, Тери Гилиъм, Кустурица, Полански, Ласе Халстрьом... В "Ебенизър" донякъде само отчасти се дължи на тежкия грим и протези, с които лицето му е преобразена в легендарния викториански скъперник от "Коледна песен" на Дикенс. Но в очите все още проблясва палавото пламъче, с което този някога любим актьор казва: не съм за отписване.

За ролята на чичо Скрудж той се придържа към познатия си театрален, приповдигнат регистър, граничещ с клоунада, което подразни много критици. "Загубил е способността си да играе", злословят те, отказвайки му прошка. Публиката не се съгласи с тях и възнагради "Ебенизър: Коледна песен" с първо място в боксофиса за премиерния уикенд, но интересът бе мимолетен. Изкуплението не се оказа проста работа дори в боксофиса: Деп ще има нужда от по-добри филми, за да си върне любовта на зрителите.

Тук разполага само с хорър режисьора Ти Уест ("Максин", "Пърл"), който придава морбидна естетика на всеки кадър от Дикенсовата класика. Неговият Лондон е мрачен, страшен, вонящ и, общо взето, съвсем безрадостен в навечерието на Коледа, макар че племенникът и снахата на чичо Скрудж (в ролите Сам Клафлин и Дейзи Ридли) се стараят да внесат жизнелюбива нотка. Играят още сър Иън Маккелън като покойния съдружник на Ебенизър, Рупърт Гринт (порасналият Рон Уизли от "Хари Потър") като бедния чиновник Боб Крачит и Андреа Райзбъро в костюма на един от бутафорните духове, които посещават пинтията в празничната нощ. В компанията на отлични английски актьори се вижда, че Деп далеч не е слабото звено във филма. В копнежа си за реабилитация той просто е налетял на средняшки трафарет, подходящ за празничната тв програма.

"Коледна песен" е екранизирана десетки, ако не стотици пъти, дори с мъпетите и Бийвъс и Бътхед. Като изключим хорър естетиката, този филм се придържа строго към буквата на Дикенс. Това не е непременно добра новина, защото визуалният подход на Ти Уест може да постресне най-малките зрители, пък на по-големите ще им е твърде нравоучително и банално познато. На фона на отсъстващата оригиналност, във филма не липсва занаятчийско старание. Най-привлекателното в него все пак си остава присъствието на титуляра, чиито мимики и жестове са по-живописни от практическите ефекти, педантичния грим и зрелищните декори на Лондон от средата на XIX век.