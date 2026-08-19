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Джони Деп преговаря за шесто плаване с "Карибски пирати"

Новината бе потвърдена от продуцента на поредицата Джери Брукхаймър

Днес, 18:29
Джони Деп като капитан Джак Спароу.
Джони Деп като капитан Джак Спароу.

След дълги спекулации и надежди по темата продуцентът на "Карибски пирати" Джери Брукхаймър лично потвърди, че преговаря с Джони Деп за завръщане в ролята на капитан Джак Спароу. Той заяви пред специализираното издание Deadline: "Разговаряме с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да го реализираме".

През 2022 г., по време на широко отразявания процес по делото за клевета, което Деп заведе срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, актьорът заяви под клетва, че компанията Disney го е отстранила от поредицата и че той няма да изиграе Спароу отново, дори ако му бъдат предложени "300 милиона долара и един милион алпаки".

Деп за първи път изигра харизматичния и обичащ рома капитан Спароу в "Карибски пирати: Проклятието на Черната перла" през 2003 г. Ролята се превърна в най-разпознаваемата и една от най-печелившите в кариерата му. Приключенският филм, чието заглавие и атмосфера са вдъхновени от атракцион в тематичния парк Disney World, включва още Кийра Найтли, Орландо Блум и Джефри Ръш и реализира приходи от над 650 млн. долара. Между 2006 и 2017 г. излязоха още четири продължения, а общите приходи от поредицата надхвърлят 4,5 млрд. долара. Последният филм – „Карибски пирати: Отмъщението на Салазар“ – излезе през 2017 г. и въпреки че не получи особено положителни отзиви, също имаше зрителски успех. 

Оттогава обаче 63-годишният Деп има редица съдебни проблеми, които се отразиха на кариерата и репутацията му. Делото срещу Хърд в САЩ беше предшествано от дело за клевета, заведено от него във Великобритания през 2020 г. срещу вестник "Сън", след като таблоидът го определи като "бияч на съпругата си". Съдът на Острова постанови, че определението е "до голяма степен вярно". След това решение Warner Bros. поиска от Деп да се оттегли от поредицата "Фантастични животни", въпреки че снимките на третия филм вече бяха започнали.

През 2022 г. съдебните заседатели в САЩ се произнесоха в полза на Джони, като решиха, че Амбър Хърд е оклеветила бившия си съпруг в статия за "Вашингтон Поуст", в която тя заявява, че е "станала публична фигура, представляваща жертвите на домашно насилие".

В годините на "канселиране" от Холивуд Джони се занимаваше с други изкуства като музика и рисуване; дори концертира в София с групата си Hollywood Vampires. Намери убежище и в европейското кино: изигра Луи XVI във френския "Жан дю Бари: Фаворитката на краля", показан в Кан през 2023 г., а после режисира италианския "Моди: Три дни на крилете на лудостта", биография на Амедео Модиляни с участието на Ал Пачино. Преди време бе съобщено за филм на независимото студио Lionsgate под заглавие "Пия от сутринта", където Деп ще си партнира с Пенелопе Крус, но неговата премиера се отложи за 2027 г.

Дали обаче публиката ще приеме завръщането му като голяма филмова звезда - това ще ясно с ролята му на Чичо Скрудж във филма "Ебенизър“, режисиран от Ти Уест. Това е първият филм на голямо холивудско студио - Paramount, с участието на изпадналия в немилост актьор от седем години насам. Премиерата в САЩ и по света, включително у нас, е насрочена за ноември.

Що се отнася до "Карибски пирати 6", друг "солиден" източник на Deadline е заявил, че ролята на Джони ще бъде малка, а сюжетът ще се фокусира върху героинята на Марго Роби.

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