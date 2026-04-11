"Новая газета" описа абсурда с ареста на нейн журналист

Редакцията на "Новая газета" излезе със заявление по повод наказателното преследване на своя журналист Олег Ролдугин, арестуван на 9 април по дело за незаконно използване на лични данни.

Журналистите отбелязват, че самата същност на наказателното дело им е неясна, а арестът на техния колега за престъпление, „което никой не може да назове“, изглежда като „абсурд“.

„Олег Ролдугин беше арестуван не по конкретно обвинение, а по подозрение в нещо. В какво точно - така и не стана ясно в съда. Не стана ясно нито какво е самото престъпление, нито кога е извършено, нито от кого, нито кой е пострадал от това престъпление, което е неизвестно дори на следствието“, се казва в изявлението на редакцията. „По същество, както можем да предположим, Олег Ролдугин е заподозрян в това, че е работил като разследващ журналист и е публикувал текстове с важно обществено значение - за корупция на високопоставени чиновници (включително и в правоохранителната система).“

Освен това журналистите изразиха недоумение относно обиска в редакцията на "Новая газета", който в продължение на 12 часа е бил извършван от голям брой служители в цивилно облекло.

„Можем да кажем следното: каквото и да е обвинението, което може някога да бъде повдигнато срещу Олег Ролдугин, то най-вероятно е свързано с неговата професионална журналистическа дейност, в хода на която той е довеждал до знанието на обществото информация за изключително нагла корупция сред високопоставени чиновници и представители на силовите структури. А жестокото задържане на Олег и обискът в редакцията, както можем да предположим, са били насочени включително към това да принудят „Новая газета“ да преустанови своята дейност.“

Редакцията на "Новая газета" обеща, че ще продължи работата си и ще положи всички усилия за освобождаването на Олег Ролдугин от ареста.

Обискът в редакцията на "Новая газета" в Москва бе проведен на 9 април. Тогава беше задържан и коментаторът на изданието Олег Ролдугин. На следващия ден съд в Москва постанови арест на журналиста по наказателното дело за незаконно използване на лични данни. Руската служба на Би Би Си, позовавайки се на източници, пише, че Ролдугин може да бъде преследван заради телеграм канала „Больше, чем факт“.