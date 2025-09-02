Дъщерята на Луи Мал и Кендис Бъргън замени Ана Уинтур във "Вог"

39-годишната Клои Мал – дъщеря на известния френски режисьор Луи Мал и актрисата Кендис Бъргън, ще стане новият главен редактор на американското издание на легендарното модно списание "Вог", след като Ана Уинтур напусна поста си, който заемаше цели 37 години.

Ана Уинтур обяви напускането си през юни, но остава в издателската компания Condé Nast на ръководна позиция. Клои Мал работи във Vogue през последните 14 години, като заемаше все по-високи длъжности. Според световни модни експерти, назначението й за главен редактор на едно от най-влиятелните и бляскави модни издания бележи началото на нова ера за списанието и нови тенденции във взаимодействието между модната индустрия и медиите. "Vogue вече ме е направил това, което съм, и сега нямам търпение аз самата да започна да оформям Vogue", заяви Мал, цитира я Би Би Си. По думите ѝ, тя е работила на всички платформи в това уникално списание и го познава отлично отвътре.

Ана Уинтур коментира назначението на своята наследничка, като подчерта, че Мал е доказала способността си да намира баланс между "дългата и уникална история" на "Вог" и бъдещето му "на предната линия на модата". "Много се радвам, че ще мога да продължа да работя с нея не само като нейна менторка, но и като нейна ученичка, защото ѝ предстои да ни поведе – мен и нашата аудитория – там, където никога не сме били", каза Дамата Ана Уинтур.

Уинтур е Дама-командор на Ордена на Британската империя (DBE), което ѝ дава правото да носи титлата "Дама".

Клои Мал е дъщеря на американската актриса Кендис Бъргън и френския режисьор Луи Мал. Детството ѝ преминава в пътувания между Париж и Лос Анджелис, но след смъртта на баща ѝ (когато тя е била на 10 години), тя и майка ѝ се установяват окончателно в САЩ.

Журналистическата ѝ кариера започва във вестник New York Observer, където пише за недвижими имоти. Скоро след това започва да сътрудничи на Vogue като външен автор, а през 2011 г., на 25-годишна възраст, получава постоянна позиция като редактор на социалните мрежи.

По собствените ѝ думи, първото ѝ интервю в списанието било много подобно на сцената от култовия филм "Дяволът носи Прада", в която героинята на Ан Хатауей отива на интервю при Миранда Прийстли (Мерил Стрийп).

Мал си спомня, че също се появила в доста скучно облекло, което изобщо не отговаряло на "храма на модата"."Колебаех се дали изобщо да отида на интервюто, защото модата не беше сред основните ми интереси – исках да бъда писател, а не редактор. Но ме привлече това, че Vogue е цяла империя, и не можах да устоя", казва Мал в интервю от 2013 г.

Тя се изкачва бързо по кариерната стълбица и става редактор на Vogue.com, като едновременно с това става и "гласът" на списанието чрез подкаста The Run Through.

През годините в списанието тя организира фотосесията на внучката на Джо Байдън – Наоми Байдън – преди сватбата ѝ в Белия дом през 2022 г., както и интервюто с Лорън Санчес преди брака ѝ с изпълнителния директор на Amazon Джеф Безос.

Подобно на своята предшественичка Ана Уинтур, Клои Мал открито изразява политическите си възгледи и подкрепя Демократическата партия и нейните кандидати за различни постове в САЩ. През 2017 г. участва в "Женския марш", проведен в множество американски градове ден след първата инаугурация на Доналд Тръмп. На протеста носи плакат с надпис: "Не пипай с ръчичките си моите права".