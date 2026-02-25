Медия без
Мечките Флоренция и Гордо са вече в Белица

Днес, 16:56
Контейнерът с едната от мечките на "Четири лапи"
EPA/BGNES
Контейнерът с едната от мечките на "Четири лапи"

За първи път в историята на България две мечки пристигнаха със самолет от друг континент, за да намерят своя нов дом в Рила планина, предаде БГНЕС.

Любопитното събитие и посрещането на 350-килограмовия Гордо и 17-годишната Флоренция се случи рано тази сутрин на летище София, откъдето мечоците заминаха за защитеното мечешко убежище на "Четири лапи" в Белица. 

Още днес двете диви животни бяха пуснати в защитения парк. Двете кафяви мечки прелетяха 13 хиляди километра и след като свикнат с обстановката в Белица, гледачите им ще се погрижат Гордо да отслабне, а Флоренция да наддаде малко килограми. 

Животните са спасени в края на миналата година от международния екип на "Четири лапи", който проведе мащабна мисия в бившия зоопарк Лухан – затворен още през 2020 г., в провинция Буенос Айрес. Тогава бе оказана спешна помощ на над 60 животни.

Гордо и Флоренция са първите животни, които са успешно преместени.

Оказа се, че известният пилот Марио Бакалов е управлявал самолета на Луфтханза с мечките. Бакалов написа във "Фейсбук": 

"Не всеки полет превозва просто товар или пътници. Понякога превозва надежда и втори шанс за живот. Днес имах честта да бъда малка част от една историческа мисия - първият в историята на България междуконтинентален транспорт на спасени мечки от Аржентина до София.

13 часа във въздуха. Но зад тези 13 часа стоят месеци подготовка, логистика, грижа и отдаденост.

Благодарение на екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ, на професионализма на Lufthansa и Lufthansa Cargo и на съдействието на Летище София, мечетата Гордо и Флоренция вече са на българска земя и поемат към новото си начало. Като част от Lufthansa този полет имаше за мен специален смисъл. Не само защото беше безпрецедентен. А защото беше важен. Понякога авиацията не свързва просто континенти. Свързва съдби. И точно в такива моменти си напомням защо избрах тази професия."

 

Една от мечките в контейнера в самолета
Една от мечките в контейнера в самолета
