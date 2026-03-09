Започва делото срещу кмета на Истанбул и 400 души

В Турция започна масовият процес срещу 400 души, включително и срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Той е в затвора заради мащабно дело за корупция, което критиците определят като политически мотивиран опит да се провалят шансовете му да се бори срещу Реджеп Тайип Ердоган на президентските избори.

Стотици бивши и настоящи служители на община Истанбул ще дадат показания. Всички те са обвинени в участие в организирана престъпност, съсредоточена около офиса на Имамоглу. Той беше арестуван миналата година по време на обиск в дома му, малко след като обяви намерението си да се кандидатира за президент от името на най-голямата опозиционна партия в страната - Републиканската народна партия (РНП). Всякакви протести в радиус от 1 км от съдебната зала са забранени.

След избирането си през 2019 г. Имамоглу е издигна до враг на Ердоган. След като обяви намерението си да се кандидатира за президент, Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу.

Арестът му предизвика шок в турското общество, предизвиквайки масови протести около сградата на общината, където се помещава кабинетът му. РНП обеща да се бори срещу ареста, като по време на символично гласуване избра Имамоглу за свой кандидат за президент на изборите, които се очаква да се проведат следващата година.