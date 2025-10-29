Вилдерс очаква нова победа в Нидерландия

В Нидерландия започна гласуването на парламентарните избори. Избирателните секции за парламентарните избори в Холандия бяха отворени. Съдейки по предизборните проучвания, Партията на свободата на Герт Вилдерс отново има най-големите шансове за победа.

На последните парламентарни избори през ноември 2023 г. партията на Вилдерс (PVV) победи категорично като спечели 37 места от общо 150 в Камарата на представителите (долната камара на парламента), превръщайки се в най-голямата партия. Голяма изненада беше и силният резултат на новата центристка партия "Нов обществен договор" (NSC), водена от бившия християндемократ Питер Омзигт, която получи 20 места.

Партията на бившия министър-председател Марк Рюте (VVD), сега шеф на НАТО, която управляваше дълги години, отбеляза значителен спад, получавайки 24 места.

След месеци на преговори, четирите партии – PVV (37), NSC (20), VVD (24) и BBB (7) – успяха да постигнат програмно споразумение през лятото на 2024 г. Беше сформирано необичайно програмно правителство, оглавено от технократа Дик Схоф. Вилдерс остана лидер на парламентарната група на PVV, а не стана министър-председател, за да бъде приет компромисът от другите партньори.

На 3 юни 2025 г., Партията на свободата (PVV) на Герт Вилдерс, най-големият коалиционен партньор, изтегли подкрепата си от правителството.

Причината за краха на правителството бе несъгласието на партньорите с радикалния план от 10 точки за драстично намаляване на миграцията, включително: спиране на всички молби за убежище, използване на армията по сухопътните граници, депортиране на двойни граждани, осъдени за престъпления.

След напускането на PVV, правителството остана без мнозинство, което принуди министър-председателя Дик Схоф да подаде оставка. През август т.г. министърът на външните работи Каспар Велдкамп (от NSC) също подаде оставка - този път заради разногласия с коалиционните партньори по отношение на санкциите срещу Израел заради войната в Газа.

Прогнозите за вота днес показват, че партията на Вилдерс вероятно отново ще бъде най-голямата в парламента със значителен брой места (някъде около 26-29 места според различни проучвания), но може да не успее да повтори успеха си от 2023 г.