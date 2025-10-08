Медия без
Протестиращи замеряха с камъни президента на Еквадор

Властите обвиняват наркобанди в подхранване на безредиците

Днес, 17:24
ЕПА/БГНЕ
Даниел Нобоа говори по време на протест

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа се отърва невредим, след като кортежът му беше нападнат с камъни от протестиращи. Инцидентът стана по време на откриване на пречиствателна станция за вода в централен Еквадор. Кортежът на Нобоа е бил нападнат от голяма група хора в знак на протест срещу високите цени на горивата.

''Около 500 души се появиха и хвърляха камъни по него, а очевидно има и следи от куршуми по колата на президента'', каза Инес Мансано, министър на околната среда. Петима души са арестувани и ще бъдат съдени по обвинения в тероризъм, за което могат да получат максимално наказание от 30 години затвор.

 

Атаката срещу кортежа на президента се случи на фона на все по-големи демонстрации, предизвикани от решението на правителството да повиши цените на дизела. Протестиращи обявиха стачка, блокираха пътища и отвлякоха 16 войници, които в крайна сметка бяха освободени невредими.

Най-голямата организация на коренното население в Еквадор съобщи в неделя, че протестиращ е бил убит от въоръжени сили по време на един от митингите, предава в. "Гардиън". Смята се, че повече от 100 души, включително протестиращи и служители на службите за сигурност, са ранени при безредиците. Президентът Даниел Нобоа обяви извънредно положение в няколко провинции.

Наскоро той се опита да намали субсидиите за дизел, за да спести около 1 млрд. долара от държавни разходи, като голяма част от спестяванията се насочват към финансиране на сигурността. Еквадор преживява драматичен скок в насилието през последните години. Разположена между Колумбия и Перу, два от най-големите производители на кокаин в света, страната се превърна в основен транзитен център за наркотици. Смята се, че 70% от световните доставки на кокаин преминават през Еквадор. Голяма част от тях са предназначени за САЩ.

Властите обвиняват наркобанди в подхранване на безредиците, за да дестабилизират страната.

Търговията с наркотици е привлякла международни престъпни организации, включително мексиканския картел "Синалоа", италианската "Ндрангета" и албанската мафия. Конкуренцията им за контрол върху маршрутите за трафик превръща Еквадор в едно от най-опасните места в региона.

Ноба призова за референдум, който да позволи завръщането на американските войски в страната и отмени забраната от 2009 г. за чуждестранни бази.

