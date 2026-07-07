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Льо Пен е виновна, но ще участва в президентските избори във Франция

Ако се кандидатира, тя ще трябва да носи електронна гривна по време на кампанията

Днес, 16:57
Марина Льо Пен пристига в съда в Париж за делото.
ЕЕПА/БГНЕС
Марина Льо Пен пристига в съда в Париж за делото.

Марина льо Пен, лидер на френската крайнодясна партия "Национален сбор", ще може да се кандидатира за президентските избори във Франция през 2027 г., реши съд в Париж. Тя обаче бе обявена за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предава "Франс прес". 

Съдиите наложиха забрана на лидера на крайната десница от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това прави възможно нейното явяване на президентските избори догодина. "Франс прес" отбелязва, че срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка - 31 март 2025 г.

На първа инстанция миналата пролет Марина Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба. Днес парижкият апелативен съд постанови, че "Национален сбор" трябва да плати глоба от 2 млн. евро за причинени вреди заради неправомерно използване на европарламентарни средства. От тази сума 1 милион евро е под формата на суспендирана глоба, тоест тази сума ще се изплати само при последващо нарушение.

По време на предизборната кампания обаче Льо Пен ще трябва да носи електронна гривна, като тя вече е заявявала, че изключва възможността да води кампания по този начин. Сега топката е в ръцете ѝ и ще трябва да реши дали да се кандидатира, или не. Ако не го направи, се очаква официалният партиен лидер и евродепутат Жордан Бардела да стане кандидат за президент от "Национален сбор".

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