Косово гласува за парламент за втори път тази година

24 политически партии се борят за вота на избирателите

Днес, 11:41
Липсата на яснота за евентуална бъдеща коалиция създава опасения за нова политическа криза в Косово.
Илияна Димитрова
Гражданите на Косово гласуват днес за парламент за втори път тази година.

Избирателните секции отвориха врати в 7 ч. местно време (8 ч. българско) и затворят в 19 ч. (20 ч. българско време). Право на глас имат общо 2 076 290 косовски граждани, като 1 999 204 от тях са гласоподаватели на територията на Косово, а 77 086 души са регистрирани за гласуване в чужбина (в дипломатически представителства или по пощата). По информация на ЦИК, цитирана от информационния портал „Телеграфи“, акредитираните местни и международни наблюдатели за парламентарния вот днес са близо 860 души.

До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори през февруари доведоха до институционален и политически блокаж. Политическите партии тогава не успяха да съставят правителство. Сега 24 претенденти се борят за вота на избирателите - 18 политически партии, три коалиции, две граждански инициативи и един независим кандидат - с общо 1180 кандидати.

Липсата на яснота за евентуална бъдеща коалиция създава опасения за нова политическа криза. Вотът се провежда в условия на прекъснат диалог със Съединените щати, които Прищина смята за свой основен партньор и съюзник.

 

 

