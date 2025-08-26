Медия без
Испания и Великобритания махат граничната ограда при Гибралтар през 2026 г.

Тази мярка ще улесни ежедневното преминаване на границата за около 15 000 работници

Днес, 15:27
Споразумението, което урежда статута на Гибралтар след Брекзит, предвижда премахването на граничната ограда и на проверките на хора и стоки.
Испания и Великобритания планират да разрушат граничната ограда в Гибралтар през януари следващата година, съобщава БТА, като цитира испанската информационна агенция ЕФЕ.

Двете страни обсъждат графика за дейностите, след като през юни беше постигнато споразумение с Европейския съюз за граничния контрол в Гибралтар.

Според испанския ежедневник „Паис“ и източници на ЕФЕ, близки до преговорите, окончателният текст на споразумението между Лондон и Мадрид се очаква да бъде представен през октомври и да бъде ратифициран от двете страни до декември.

Споразумението, което урежда статута на Гибралтар след Брекзит, предвижда премахването на граничната ограда и на проверките на хора и стоки. Тази мярка ще улесни ежедневното преминаване на границата за около 15 000 работници, които пътуват между Испания и Гибралтар, и ще бъде от полза за приблизително 300 000 жители на района.

