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ЕС започва преговори за безплатен роуминг със Западните Балкани

Засега няма посочен срок за приключване на преговорите

Днес, 08:08
Всяка от 6-е държави трябва да сключи споразумение с ЕС и да приведе законодателството си в съответствие с евро правилата за роуминг.
Pixabay
Всяка от 6-е държави трябва да сключи споразумение с ЕС и да приведе законодателството си в съответствие с евро правилата за роуминг.

Гражданите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия да могат да ползват мобилните си телефони в ЕС без допълнителни такси за роуминг. Това е целта на Европейската комисия, която започна преговори с шестте държави за включването им в схемата „Роуминг като у дома“, съобщи регионалната телевизия Ен1.

След присъединяването им към системата абонатите от Западните Балкани ще могат да провеждат разговори, да изпращат SMS-и и да използват мобилен интернет в страните от ЕС при условията на националните си тарифни планове. Правилата ще важат и в обратната посока - за гражданите на ЕС, които пътуват в шестте държави.

Инициативата беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в региона през октомври. Още през юни 2026 г. Съветът на ЕС даде зелена светлина за започване на преговорите. За да станат част от общата схема, всяка от шестте държави трябва да сключи отделно споразумение с ЕС и да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с европейските правила за роуминг. След това Европейската комисия ще поиска от Съвета на ЕС да одобри включването им в системата.

Засега няма посочен срок за приключване на преговорите, нито дата, от която премахването на допълнителните такси ще влезе в сила. Очаква се бъдещите споразумения да бъдат обвързани със споразуменията за стабилизиране и асоцииране между ЕС и страните от региона.

 

 

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