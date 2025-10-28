Медия без
Една от най-силните бури в историята удари Ямайка

28 Окт. 2025

Ураганът "Мелиса" удари Ямайка, достигайки сушата около 19 ч. българско време близо до Ню Хоуп, предаде Си Ен Ен. Бурята е от най-високата категория 5, според американския Национален център за урагани.

Ветровете на урагана от 295 км/ч го правят най-силната буря, връхлитаща страната, регистрирана досега. "Мелиса" е и един от най-силните урагани, достигнали суша в Атлантическия океан, наравно само с две други бури - "Дориан" от 2019 г. и ураганът в Деня на труда от 1935 г. "Мелиса" е по-силна от урагана "Катрина" от категория 5, който опустоши Ню Орлиънс през 2005 г.

Преди това най-силната буря, удряла Ямайка, беше опустошителният ураган "Гилбърт" достигнал сушата с категория 4 на запад от Кингстън през 1988 г.

"Мелиса" ще се движи директно над Ямайка през следващите няколко часа, носейки катастрофални ветрове, проливни дъждове и животозастрашаваща приливна вълна. Центърът ѝ в момента се движи на север-североизток със скорост от 14 км/ч.

„Ямайка, сега не е моментът да бъдете смели“, каза Десмонд Макензи, министърът, координиращ реакцията при бедствия. „Не залагайте срещу Мелиса. Това е залог, който не можем да спечелим.“

 

Ключови думи:

Мелиса, ураган, Ямайка

