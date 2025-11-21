Човекът на Додик стана президент на Република Сръбска

Кандидатът на партията СНСД Синиша Каран обяви победа на президентските избори в Република Сръбска. Според партийните данни, след обработка на 95,61% от избирателни секции, Каран води пред опонента си Бранко Блануша.

"Това е голяма победа. Този резултат е доказателство, че правителството има подкрепата на хората. Поздравявам Синиша Каран за избирането му за президент на Република Сръбска", заяви досегашният президент Милорад Додик.

Република Сръбска е един от двете съставни части на Босна и Херцеговина (другата е Федерация Босна и Херцеговина).

Изборите бяха насрочени, след като Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на тогавашния президент на Република Сръбска, Милорад Додик, заради влязла в сила присъда от Съда на Босна и Херцеговина. Додик беше осъден на една година затвор и му беше забранено да заема политически постове за шест години заради отказ да изпълни решения на Върховния представител в БиХ, Кристиан Шмид.

Партията на Додик СНСД (Съюз на независимите социалдемократи) първоначално призоваваше за бойкот на изборите, но впоследствие номинира кандидат Синиша Каран. Кампанията му беше силно подкрепяна от Додик. Опонентът му е Бранко Блануша – кандидат на Сръбската демократическа партия (СДС), подкрепен от част от опозицията. Други кандидати бяха Драган Джоканович, Никола Лазаревич и двама независими кандидати.