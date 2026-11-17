46 души пострадаха при сблъсък на пътнически влакове на Централната гара в Прага. Това съобщават изданията Novinky и Чешкото радио, позовавайки се на службите за спешна помощ.

Инцидентът е станал около 7:00 часа сутринта на моста над улица „Сейфертова“. Двата влака са се движели с ниска скорост, поради което, както отбелязват от пожарната служба, не са настъпили тежки разрушения. Въпреки това предните части и на двете композиции са повредени.

🇨🇿🚆 Two passenger trains collided around 7 a.m. Tuesday on a railway bridge near Prague's main railway station, injuring 46 people, four of them critically; the cause has not been determined.



Emergency services said the crash on the bridge over Seifertova Street in Prague 3… pic.twitter.com/t6mID3wZx1 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 17 ноември 2026 г.

Движението в посока кварталите Височани и Либен е било преустановено за два часа. След 9:00 часа движението по четири от пероните на гарата е възстановено.

Всички пострадали са транспортирани до болници в Прага. Четирима от тях са в тежко състояние, а останалите са получили леки наранявания.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи катастрофата като „много сериозен инцидент“. „В момента най-важното е да се погрижим за пострадалите“, написа той в X.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват от Железопътната инспекция.