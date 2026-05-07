Родители могат да кандидатстват за безплатна ерготерапия за детето си

Родители на деца със специални потребности могат да кандидатстват за безплатни ерготерапия и занимания по изкуства за децата си. Въпросните дейности ще се предоставят по комплексната програма по ерготерапия и сензорна интеграция на Регионалния център за приобщаващо образование в София, кандидатстването по която вече тече. За първи път за учебната 2026/27 г. по нея са включени и социални дейности и музикотерапия.

Програмата стартира през октомври всяка учебна година с текуща група и приключва в края на май. Целта й е възможно най-много деца да получат достъп до Ерготерапия и сензорна терапия като част от подкрепата за личностно развитие. Подкрепата се осъществява в оборудваните зали в сградата на центъра и в 124 ОУ „Васил Левски“. Екипът към програмата включва ерготерапевти, сензорен терапевт, трудотерапевт, музикотерапевт, както и регулярна супервизия и консултации с психолог и логопед.

В нея могат да се включват деца и ученици на допълнителна подкрепа в общообразователни детски градини и училища от област София-град. За да не се дублират дейности, не могат да кандидатстват деца и ученици, които се обучават в специални училища и центрове за специална образователна подкрепа.

Как се кандидатства?

Задължително е детето да има издадена актуална заповед за допълнителна подкрепа с включена подкрепа от ерготерапевт/сензорен терапевт. При липса може да бъде направена актуализация на заповедта или препоръка от екипа за личностно развитие за работа със сензорен терапевт/ерготерапевт. Всички желаещи могат да пускат заявление по образец до директора на Регионалния център до края на май за всяка учебна година - на място или по електронен път. Важно е да се посочи телефон или електронна поща за връзка.

Документи за кандидатстване се приемат в периода 5 май - 29 май за деца в две възрастови групи: от 3 до 6-7 г. по Комплексната програма по Сензорна интеграция и ерготерапи, включваща и деца от 0-3 години (ранна интервенция) и 3 години до завършване на подготвителна група; както и от 7-14 години - по Програмата по ерготерапия, включваща за първи път освен изкуства и занимания по социални умения и музикотерапия.

Нужните документи са заявление от родител, копие на актуална заповед за допълнителна подкрепа и на план за подкрепа, в който е препоръчана работа със сензорен терапевт/ерготерапевт, копие на удостоверение за раждане, медицински документ, удостоверяващ, че участието в програмата няма противопоказания към състоянието на детето и декларация за обработка на лични данни. Всички кандидати преминават през интервю през юни по график.

Резултатите от приема ще бъдат публикувани между 8-12 юли.