Нов български университет планира нов факултет - по обществено здраве

Тепърва ще се кандидатства пред НАОА за откриване на специалностите Медицинска сестра и Акушерка, по които ще се обучава

07 Май 2026
Преподавателският състав в новосъздадения факултет за специалността Медицинска сестра ще бъде осигурен от преподавателите на НБУ и ще бъде допълван с кадри от региона.
Преподавателският състав в новосъздадения факултет за специалността Медицинска сестра ще бъде осигурен от преподавателите на НБУ и ще бъде допълван с кадри от региона.

Нов български университет смята да разкрие Факултет по обществено здраве и здравни грижи, който ще финансира чрез собствени приходоизточници, основно от такси. Това предвижда проекторешение на МС, предложено от МОН. Любопитно е, че проектът се предлага в последните работни на настоящия служебен министър проф. Сергей Игнатов, който е предподавател в същия университет.

Проектът e по искане на ректора на НБУ въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище. Одобрен е и от Националната агенция по акредитация на 26 февруари т.г. 

В момента НБУ включва в структурата си четири факултета - факултет за базово образование, бакалавърски факултет, магистърски факултет и факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение. Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти в степен "бакалавър" по специалности от регулираните професии Медицинска сестра и Акушерка. Определен е капацитет за двете специалности - 160 студенти за степен бакалавър, като 80 от тях ще учат за акушерка и 80 - за медицинска сестра.

"В периода на обществените консултации Нов български университет ще подаде документи за оценяване от НАОА и на проекти за откриване на специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, по които ще се провежда обучението във факултета, както и на професионалното направление", става ясно от проекта. Не е ясно защо той не се внесе, след като въпросните специалности получат акредитация от НАОА.

Преподавателският състав в новосъздадения факултет за специалността Медицинска сестра ще бъде осигурен от преподавателите на НБУ и ще бъде допълван с кадри от региона, пише в мотивите. Академичният състав на катедра "Сестрински и акушерски грижи" се предвижда да бъде 10 души. Академичният състав, който ще води лекциите на 34 учебни дисциплини в обучението на медицинска сестра, ще е на основен трудов договор в НБУ. Общият му брой ще е 30 хабилитирани преподаватели и 3 нехабилитирани преподаватели.

В новия факултете се предвижда да бъдат назначени 19 преподаватели за водене на упражненията по профилиращите дисциплини и клинична практика. Хабилитираният академичен състав в НБУ, който ще се включи в обучението на специалност Акушерка на основен трудов договор в университета за водене на 35 задължителни учебни дисциплини, ще е с 29 човека, от които 21 доценти, 8 професори и 2 нехабилитирани преподаватели.

