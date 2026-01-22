НБУ дава старт на конкурса за нова авторска песен

Нов български университет обявява началото на третото издание на конкурса за нова авторска песен New University Talent. Конкурсът подкрепя младите български български таланти и насърчава създаването на оригинална авторска музика, като осигурява награди с реална професионална стойност. Сред тях са заснемане на музикален видеоклип и дигитално разпространение на песента победител, възможност за звукозапис в професионално студио на НБУ, участие в заключителен галаконцерт, както и излъчване на песните на финалистите в ефира на радио N-JOY. Инициативата подкрепя оригиналното музикално творчество и обучението по музика в България.

В конкурса New University Talent могат да участват автори и изпълнители на възраст между 15 и 35 години с нова, неизлъчвана и непубликувана авторска песен на български език. Допуска се кандидатстване с демозапис, без ограничения за жанр или музикален стил. Песните ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо утвърдени представители на българската музикална сцена и преподаватели от НБУ. Публиката също ще има възможност да даде гласа си за своята предпочитана песен. Крайният срок за регистрация и подаване на песни за участие е 31 март 2026 г., чрез официалната страница на конкурса. 82% от младите смятат, че песен, създадена с ИИ, не бива да печели музикален конкурс.

В контекста на засиления обществен дебат за ролята на изкуствения интелект в творческите индустрии, екипът на конкурса проведе допитване до младите хора в България през декември 2025 г. Резултатите показват отчетлив скептицизъм към използването на ИИ в музикалното творчество – средната оценка за приемането му е едва 38 от 100, а 82% от анкетираните смятат, че песен, създадена с помощта на ИИ, не бива да печели музикален конкурс. Въпреки това близо половината от участниците признават, че използват ИИ като помощен инструмент в творческия процес, но категорично отхвърлят идеята той да замени човешкото авторство. Данните ясно сочат, че за младите музиканти емоцията, автентичността и личната история остават в основата на музиката. В този контекст New University Talent допуска използването на изкуствен интелект единствено като помощен инструмент, но не и като автор на песните, участващи в конкурса. Организаторите насърчават обществения разговор за границите, отговорностите и мястото на новите технологии в музикалното творчество, без да се подценява човешкото авторство.