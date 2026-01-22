Медия без
НБУ дава старт на конкурса за нова авторска песен

Днес, 10:10

Нов български университет обявява началото на третото издание на конкурса за нова авторска песен New University Talent. Конкурсът подкрепя младите български български таланти и насърчава създаването на оригинална авторска музика, като осигурява награди с реална професионална стойност. Сред тях са заснемане на музикален видеоклип и дигитално разпространение на песента победител, възможност за звукозапис в професионално студио на НБУ, участие в заключителен галаконцерт, както и излъчване на песните на финалистите в ефира на радио N-JOY. Инициативата подкрепя оригиналното музикално творчество и обучението по музика в България.

В конкурса New University Talent могат да участват автори и изпълнители на възраст между 15 и 35 години с нова, неизлъчвана и непубликувана авторска песен на български език. Допуска се кандидатстване с демозапис, без ограничения за жанр или музикален стил. Песните ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо утвърдени представители на българската музикална сцена и преподаватели от НБУ. Публиката също ще има възможност да даде гласа си за своята предпочитана песен. Крайният срок за регистрация и подаване на песни за участие е 31 март 2026 г., чрез официалната страница на конкурса. 82% от младите смятат, че песен, създадена с ИИ, не бива да печели музикален конкурс. 

В контекста на засиления обществен дебат за ролята на изкуствения интелект в творческите индустрии, екипът на конкурса проведе допитване до младите хора в България през декември 2025 г. Резултатите показват отчетлив скептицизъм към използването на ИИ в музикалното творчество – средната оценка за приемането му е едва 38 от 100, а 82% от анкетираните смятат, че песен, създадена с помощта на ИИ, не бива да печели музикален конкурс. Въпреки това близо половината от участниците признават, че използват ИИ като помощен инструмент в творческия процес, но категорично отхвърлят идеята той да замени човешкото авторство. Данните ясно сочат, че за младите музиканти емоцията, автентичността и личната история остават в основата на музиката.  В този контекст New University Talent допуска използването на изкуствен интелект единствено като помощен инструмент, но не и като автор на песните, участващи в конкурса. Организаторите насърчават обществения разговор за границите, отговорностите и мястото на новите технологии в музикалното творчество, без да се подценява човешкото авторство.

