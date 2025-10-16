Лондон миудари със санкции ЛУКойл, Роснефт и индийска фирма

Лондон се зарича да предприеме "всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната в Украйна".

Великобритания разширява санкциите срещу Русия, като добавя в "черния списък" нови компании. На прицел са двата петролни гиганта - "Лукойл" и "Роснефт", както и 51 танкера, превозващи петрол и втечнен газ. Новите мерки целят допълнително ограничаване на приходите в бюджета на Русия. Сакнциите влючват и предприятия от военната индустрия.

Лондон подчертава, че това е най-тежкият удар досега, нанасян на руската военна машина. Мерките предвиждат замразяване на активи, транспортни ограничения, "дисквалификация" на директори, забрана за достъп до финансови услуги.

"Въвеждаме целеви санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт". Русия няма място на глобалните пазари и Великобритания ще предприеме всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната си в Украйна", заяви британският финансов министър Рейчъл Рийвс по време на визитата си в САЩ.

Мерките включват и компании в трети страни, вкл. Индия и Китай. Под новите ограничения попадат четири петролни терминала в Китай и индийската Nayara Energy Limited — компания, в която "Роснефт" е акционер и само през 2024 г. е внесла руски петрол за над 5 млрд. долара.

Новите мерки са насочени и към 51 кораба, част от т.нар. руски „сенчест флот“ - танкери, които "блуждаят" в световния океан в търсене на купувачи. Плавайки под "ничий флаг", те играят важна роля за заобикаляне на международните санкции, налагани върху руския нефт и газ след нахлуването в Украйна през в Украйна през февруари 2022 г.