КЕВР сложи на "Булгаргаз" таван за ръста на цената

КЕВР няма да допусне по-високо увеличение на цената на природния газ от първоначално заявения ръст от 5.96%. Това обяви председателят на регулатора Пламен Младеновски по време на днешното открито заседание за цената на синьото гориво.

От регулатора съветват „Булгаргаз“ да промени ценовата структура за следващия месец, като елиминира по-скъпите количества синьо гориво, включени в първоначалното заявление. По този начин ще бъде смекчен ефектът от повишаването на цените на борсата TTF и ще бъде запазено предложението на дружеството за цена от 44,08 евро за мегаватчас. "Ако това не стане и постъпи искане за по-висока от тази цена, КЕВР ще се намеси и в окончателното си решение ще направи корекция, тъй като считаме по-голямо увеличение за неприемливо“, посочи Младеновски.

В първоначалното заявление на обществения газов доставчик беше заложена цена за октомври в размер на 44,08 евро/MWh, което е ръст от близо 6 сто в сравнение със септември. Днес тази цена беше актуализирана от представителя на газовото дружество с предложение за ново увеличение – 44,40 евро/MWh, мотивирано с повишената международна цена на хъб TTF, която не е била калкулирана в първоначалното заявление.

Председателят на КЕВР коментира още, че цените на природния газ през този регулаторен период за целия сектор „Топлоенергетика“ са на по-високи нива спрямо направените от регулатора прогнози. Същевременно цените на газа са определящи за цените на топлофикационните дружества. Това е от съществено значение за потребителите, тъй като цената на природния газ формира около 70 % от цената на услугата и всяко рязко изменение се отразява пряко.

„Очертаващите се тенденции за цените на синьото гориво през зимата будят тревога. По тази причина не смятам, че още от този месец цената трябва да се увеличава над първоначално заявената“, заяви Младеновски.

В отговор на поставени въпроси от члена на Комисията Таско Ерменков относно вижданията на „Булгаргаз“ за ценовата динамика през следващите месеци и предприеманите действия, предвид зимния период и увеличените заявки за природен газ, от газовото дружество посочиха, че разчитат натрупаните летни количества да имат смекчаващ ефект върху крайната цена.

В ценовия микс за месеца „Булгаргаз“ е включил количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг. Не се предвижда добив на синьо гориво от газохранилището в Чирен.

Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ ще бъде прието на 1 октомври.