Кабинетът дава на 10 важни компании 4.5 млн. лв. за осигуровки

Поемането на разходи за персонал е мярка в Закона за насърчаване на инвестициите

Днес, 13:47
Правителството ще насърчи 11 инвестиции с издаден сертификат за клас, като отпусне 4.5 млн. лв. за покриване на разходи за осигуровките на новоразкрити работни места. С парите по закон могат да се покриват разходи за пенсионно и здравно осигуряване на новоразкритите при инвестицията нови работни места, като този вид разход е допустим за максимум 24 месеца. 

Законът изисква за всяко създадено работно място, подкрепено от държавата по този ред, годишната заплата да надхвърля средната за страната за съответната икономическа дейност. Всички изисквания за разкриването на работните места и отчитането се определят в договор между министъра на иновациите и съответната компания, като типовият проект на документа вече е одобрен от МС. Решението е взето на 4 август, тоест вероятно на подпис, защото е извън редовното заседание на кабинета. 

По този ред ще бъдат подкрепени 3-годишни инвестиции на обща стойност 92.5 млн. лв., по които ще бъдат разкрити общо 1177 нови работни места. Най-голямата инвестиция в списъка е проектът за изграждане на производствено предприятие на “МД Електроник” за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти, което ще бъде в гр. Враца. По този проект е предвидена инвестиция на компанията в размер на 21.5 млн. лв., а броят на новоразкритите работни места ще бъде 300. За покриване на разходи за осигуровки на новонаетите до края на 2025-а година се предвижда подкрепа от държавата в размер на до 1 040 214 лв. 

 

