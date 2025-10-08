Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цената на златото проби исторически рекорд от над 4000 долара

Благородният метал вече е по-сигурен от долара, смятат инвеститорите

Днес, 10:27
Предишният рекорд от 3000 долара за тройунция бе поставен през март, малко преди САЩ да обявят нови мита за Китай, ЕС и други ключови търговски партньори.
Pixabay
Предишният рекорд от 3000 долара за тройунция бе поставен през март, малко преди САЩ да обявят нови мита за Китай, ЕС и други ключови търговски партньори.

Цената на златото достигна нов исторически връх надхвърли 4 000 долара за тройунция. Снощи фючърсите за днес, 8 октомври, се търгуваха на нива от 4005,80 долара.

Повишението се дължи на засиленото търсене на сигурни активи на фона на отслабващия американски долар, геополитическата нестабилност, икономическата несигурност и продължаващия инфлационен натиск.  Инвеститорите се насочиха към безопасното убежище заради очаквания за намаляване на лихвите в САЩ и притеснения относно спирането на част от дейността на американското правителство.

От началото на годината благородният метал е поскъпнал с над 50 на сто, докато щатският долар е поевтинял с около 10 на сто. 

Привлекателността на златото се увеличи тази седмица и заради политическите сътресения във Франция, където министър-председателят Себастиен Лекорню подаде оставка.

По всеобщо мнение на инвеститорите  „златото вече е по-сигурно от долара“ и остава ключов инструмент за диверсификация на портфейлите в несигурната икономическа среда.

Централните банки продължават да бъдат водещи купувачи, натрупвайки близо 1000 тона злато през последните три години. В Азия, Индия отчете удвояване на вноса на злато и сребро само за един месец – ясен знак за продължаващо търсене.

Предишният рекорд от 3000 долара бе поставен през март, малко преди САЩ да обявят нови мита за Китай, ЕС и други ключови търговски партньори.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

злато, цена на златото

Още новини по темата

Златото е с нов рекорд за всички времена
21 Апр. 2025

Цената на златото проби нов връх
16 Апр. 2025

Германия планира да извади златните си резерви от САЩ
04 Апр. 2025

Цената на златото се устреми към 2600 долара за тройунция
16 Септ. 2024

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

Българите масово пазаруват злато
03 Септ. 2024

Цената на златното кюлче достигна рекордните 1 милион долара
20 Авг. 2024

ЕС измисли как да използва златото на Путин за Украйна
03 Юли 2023

Злато и ценности за 15 млн. долара изчезнаха от летището в Торонто
21 Апр. 2023

Канадска компания ще добива злато в България
03 Февр. 2023

Инвестициите в злато стават популярни и у нас

23 Септ. 2022

Новите санкции срещу Русия ще включват и търговията със злато
21 Юни 2022

Кризата се задълбочава - решение ли е златото?
27 Май 2022

МВР спря стройно организиран нелегален добив на злато
18 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар