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"Забравените божества" оживяват в Националния археологически музей

213 редки артефакта разказват 6000-годишната история на религиозните вярвания по българските земи

06 Авг. 2026
Изложбата представя редки артефакти от неолита до Късната античност - статуи, релефи, култови предмети и др.
Светослав СТанчев
Изложбата представя редки артефакти от неолита до Късната античност - статуи, релефи, култови предмети и др.

Националният археологически музей представя временната изложба "Забравените божества" – мащабен проект, който събира 213 редки артефакта и проследява развитието на религиозните вярвания по българските земи от началото на неолита до Късната античност. Експозицията, която може да бъде разгледана от утре, 7 август, до 17 януари 2027 г. в Националния археологически институт с музей към БАН, предлага възможност за пътешествие през повече от 6000 години духовна история и размисъл върху начина, по който различните общества са търсили обяснение за света, природата и човешкото съществуване.

Ще бъдат показани някои от най-ценните свидетелства за духовния свят на древните хора, населявали днешните български земи. Посетителите ще могат да се срещнат с образи на забравени божества, култове и митологични персонажи – от Великата богиня майка на праисторическите земеделски общности до Зевс, Дионис, Митра, Тракийския конник и редица други божества от гръко-римската и тракийската религиозна традиция.

Сред акцентите са десетки експонати с висока научна и художествена стойност, реставрирани специално за изложбата и представени за първи път пред публика. В хронологичен план експозицията обхваща повече от шест хилядолетия: от ранния неолит – около 6200 г. пр. Хр., до IV век сл. Хр. Чрез фигури на божества, оброчни дарове, култови предмети, монети, статуи, релефи, накити и принадлежности от всекидневния живот изложбата разкрива историята на религиозните идеи и вярвания през различните епохи.

"През хилядолетията човекът непрекъснато е търсил обяснение за света около себе си – за неговия произход, за силите, които го управляват, и за мястото си в него. Артефактите, събрани в изложбата, са жива археологическа илюстрация на този дълъг път на търсене и осмисляне. Те не само разказват историята на древните вярвания, но и напомнят за връзката между ограниченото човешко съзнание и необятността на света", споделя гл. ас. д-р Калоян Праматаров от отдел "Експозиции" на музея, който е и един от кураторите на изложбата.

Освен с ценните артефакти сбирката "Забравените божества" е забележителна и със специално създадената си пространствена и мултимедийна среда. Изображения, звук и визуални ефекти изграждат цялостен разказ за духовността през епохите. Сред основните елементи е мултимедийна инсталация с облаци, замислена като символичен прозорец към небесата и вярванията на хората от древността.

"Още с възникването на идеята за изложбата си поставихме за цел да създадем подобаваща среда за тези предмети. Искахме посетителят не просто да разглежда отделни експонати, а да открива връзките между тях и да си задава свои въпроси", коментира Чавдар Чомаков – реставратор, дизайнер и също куратор на изложбата, специалист от Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ–БАН.

"Забравените божества" разглежда теми като праисторическите култове към плодородието и природните цикли, религиозните практики през бронзовата и ранножелязната епоха, взаимодействието между тракийската и елинската религиозна традиция, както и многообразието от култове, разпространени по българските земи през римската епоха.

Част от находките са постъпили в колекциите на музея още в края на XIX и началото на XX век, а други са резултат от съвременни археологически проучвания, дарения и спасени културни ценности, посочват организаторите на изложбата.

"Националният археологически музей е истински национален трезор, съкровищница, в която повече от 140 години се събират и съхраняват експонати, открити по нашите земи. Във фондовете ни има над един милион експоната, които няма как да бъдат представени в своята пълнота. В тази си функция музеят носи огромни отговорности и има своите лимити. Пространството, с което разполагаме, не е безкрайно. Огромна част от това, което се съхранява, не е видимо за широката публика. Тази изложба е повод да се опитаме да покажем част от ценностите, свързани с темата", обяснява доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при БАН.

Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
Светослав СТанчев
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Ключови думи:

Забравените божества, Национален археологически музей, НАИМ БАН, Христо Попов, религиозни вярвания, Късна античност

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