Японски графичен дизайн открива есенния Салон на изкуствата

Софийска опера и балет "Mamma Mia!" на Софийската опера и балет е играна на различни места (тук на езерото Панчарево като част от "Музи на водата"), но в НДК ще бъдат последните две представления от сценичния й живот.

Есенното издание на 23-ия Салон на изкуствата се открива днес, 1 октомври. В рамките на два месеца Националният дворец на културата ще представи най-доброто от света на визуалните и сценични изкуства. Началото на фестивала поставя мащабната изложба "Японски графичен дизайн", която за първи път пристига в България и ще може да бъде видяна до 20 октомври в НДК. Експозицията събира 100 плаката, създадени за изложби в ginza graphic gallery (ggg) в Токио. Тя проследява развитието на японския графичен дизайн в продължение на близо четири десетилетия. Плакатът е разгледан като средство за визуална комуникация, художествено произведение и документ на своето време, отразяващ промените в естетиката, типографията, технологиите и визуалното мислене. Събитието е част и от Дните на японската култура в България. Официалното откриване ще се състои от 18:00 ч. днес в Мраморното фоайе.

От 5 октомври започва впечатляващата изложба "Света гора в София" (Mount Athos in Sofia) на известния гръцко-австрийски художник Макис Варламис (1942–2016). Експозицията показва над 50 живописни творби и документални фотографии, посветени на духовността, културата и историята на Атон. Изложбата се реализира в партньорство с музея "Варламис" и със съдействието на Софийската света митрополия. Ще може да се види до 15 ноември.

Акцент в програмата ще бъде последното представление за България на легендарния мюзикъл "Mamma Mia!" на Софийската опера и балет на 19 и 20 октомври в Зала 1. Това е и последен шанс за зрителите да видят спектакъла по музиката на Бени Андершон и Бьорн Улвеус от АББА, която се превърна в суперхит и очарова десетки милиони зрители по света. Българската "Mamma Mia!" бе поставена от акад. Пламен Карталов през 2018 г.

Мултижанровият спектакъл "Невидимо дете" на режисьора Веселка Кунчева ще има своята софийска премиера на 1 ноември. Мащабната копродукция на Държавен куклен театър - Стара Загора и Драматичен театър "Рачо Стоянов" - Габрово е емоционален проект, вдъхновен от творчеството на покойния вокалист на група P.I.F. Димо Стоянов. Постановката събира на една сцена над 20 актьори, музикантите от P.I.F. и Владимир Михайлов, обединявайки куклен и драматичен театър, хореография и 3D мапинг.

За 18 октомври е подготвено музикално пътешествие в света на испанската класика с камерния концерт "В градините на Алхамбра". Марияна Панова (сопрано), Надежда Цанова (пиано) и Асен Митев (китара), ще потопят меломаните в автентичната атмосфера на Андалусия с произведения на Мануел де Фая, Хоакин Турина, Фернандо Обрадорс, Полин Виардо и др.

Специални събития ще има и за най-малките на 18 октомври в Зала 2, Театър "Азарян". 80-ият рожден ден на Столичния куклен театър ще бъде отбелязан с детското представление "Златка, златното момиче" и спектакъла, подходящ и за пораснали – "И ние играем Ромео и Жулиета". В творческата работилница актьори кукловоди ще разкрият тайните на любимите герои, а изложба във фоайето на Театър "Азарян" ще разкаже историята на куклите.

От 22 октомври до 2 ноември "Галерия 33" представя изложбата "Алхимия на времето" на Ралица Стоицева. 10-те монументални платна влизат в естествен диалог със сградата на Двореца, към която авторката има силна емоционална връзка, тъй като майка й е била част от екипа на архитект Александър Баров, проектирал НДК. Програмата включва още изложба на скулптора Тодор Тодоров "Елементи. Форма. Пространство" от 1 до 20 ноември.

Литературните срещи в клуб "Перото" са традиционна част от Салона на изкуствата. Носителят на „Букър“ 2014 г. Ричърд Фланаган е сред специалните гости на фестивала. Новите си книги ще представят Галин Никифоров - "Бяла светлина", и Светла Георгиева - "Лунно затъмнение". Елена Алексиева ще се срещне с читателите си и заедно ще прекрачат прага на любопитния свят на "Приказките на г-н Кабода".

Певицата Михаела Маринова ще сбъдне своя отдавнашна мечта - да излезе пред хилядите зрители в Зала 1, за да отбележи повече от 10 години на сцена. Събитието на 28 ноември ще закрие официано "Салона на изкуствата".

Билети за музикалните и театрални събития се продават на касите на НДК и в Еventim.bg, а изложбите и литературните срещи са с вход свободен.