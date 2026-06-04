Водната кула в "Лозенец" за 20-и път приютява изкуство

Водонапорната кула в столичния кв. "Лозенец" получава статут на недвижима културна ценност през 2022 г., но изкуството вече я е открило 16 години по-рано.

Юбилейното 20-о издание на Water Tower Art Fest ще бъде открито тази неделя, 7 юни, в One Gallery в София с международна изложба, която събира артисти от десет европейски държави. До 15 юни посетителите ще могат да разгледат инсталации, видеотворби, пърформанси и интердисциплинарни проекти, обединени от теми като свободата и контрола, колективната памет, институционалната критика, връзката между човека и природата и новите форми на социално взаимодействие, съобщават от екипа на галерията.

Създаден през 2006 г. във Водната кула в столичния квартал "Лозенец", Water Tower Art Fest се развива като международна платформа за съвременно изкуство, артистични резиденции и интердисциплинарни проекти. През 2026 г. фестивалът разширява пространствата си и освен в самата Водна кула, ще се провежда и в пространствата на One Gallery, Figura Art Space, САМСИ и Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала".

Фестивалът, утвърдил се през последните две десетилетия като една от разпознаваемите платформи за съвременно изкуство у нас, ще отбележи своята годишнина с програма от изложби, пърформанси, артистични резиденции и дискусии в различни пространства в столицата, отбелязват от екипа. Те посочват, че откриващото събитие ще представи произведения на независими автори от Нидерландия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Чехия, Италия, Финландия, Румъния и България.

Сред участниците са германската артистка Габи Била-Гюнтер (Lady Gaby), която ще представи интерактивния пърформанс Inbetween и видеоинсталацията No Sugarcoating, нидерландската авторка Шарлот Ета Мум със серия акварели и пространствени обекти, както и Лоран Фолон с инсталация, посветена на политическата икономия на изкуството. В изложбата участват още Корин Фима, Дарина Алстер, Юха ван Инген, Лиза Хинтеррайтнер, Вивиана Друга, Мадалена Маури и Симон Пфайфер.

Специално място в програмата заема колективът Feministas Futurísticas с видеоинсталации и пърформанси със социална насоченост.

Акцент в откриващата вечер ще бъде съвместният аудиовизуален пърформанс на живо на Анна Бачева и Трендафила Трендафилова, посветен на взаимодействието между звук, образ и пространство.

В рамките на фестивала на 10 юни One Gallery ще бъде домакин и на публична презентация и разговор с британския продуцент, визуален артист и културен мениджър Миа Харис. Тя има професионален опит в институции и събития като Victoria & Albert Museum (V&A), Notting Hill Carnival, Glastonbury Festival и Boomtown Fair.

Темата на срещата е свързана с активирането на пренебрегнати градски пространства чрез артистични резиденции и изграждането на устойчиви връзки между артисти, институции и местни общности. По време на разговора Харис ще разкаже за опита си като старши продуцент във V&A Museum и ще представи добри практики за развитието на културни проекти, обвързани с конкретни места и обществени групи.

Според организаторите дискусията е пряко свързана с мисията на Water Tower Art Fest да вдъхва нов живот на забравени или неизползвани пространства чрез изкуство, културен обмен и активно участие на местните общности.