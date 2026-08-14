Владимир Пенев води журито на "Любовта е лудост"

От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта - с нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от проф. Александър Грозев през 90-те на миналия век. Въпреки трудностите около провеждането му в последните години, и в 34-ото си издание фестивалът остава верен на неговата идея да бъде пространство за романтичното кино.

Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров - Роги, познат с филма "Дъвка за балончета" и сериалите "Вяра, надежда, любов" и "Столичани в повече"; актрисата Ана Пападополу и Жана Яковлева, актриса, продуцент и създател на Празниците на българския филм в Рим.

Конкурсната програма включва общо 9 филма: малко, но от сърце. Френската комедия "Докосване до любовта" разказва с топлота и чувство за хумор за приятелството, любовта и смелостта да живееш пълноценно въпреки изпитанията. Италианската романтична комедия "Любов и други мисловни изблици", режисирана и с участието на Джампаоло Морели, предлага забавен и съвременен поглед към самотата, виртуалните отношения и втория шанс за истинска любов. Сред най-очакваните заглавия е "Да си тръгнеш някой ден", дебютният филм на Амели Бонен, който разказва за трудния избор между професионалната мечта, семейството и първата любов. Испанската режисьорка Изабел Койшет представя "Три сбогувания" с участието на Алба Рорвахер и Елио Джермано. Психологическата драма "Урокът" изследва темите за истината, страха и насилието чрез напрегнат и съвременен сюжет. Сред фестивалните открития е "Извинявай, скъпа!", впечатляващият режисьорски дебют на Ева Виктор, представен на фестивала "Сънданс" и селектиран в "Петнайсетдневката на режисьорите" в Кан.

Гост на откриването на фестивала ще бъде Рики Тоняци, син на легендарния италиански актьор Уго Тоняци. Той ще представи, заедно със съпругата си – актрисата, сценаристка и режисьорка Симона Ицо, новия им филм "Франческа и Джовани – любов и мафия" на 26 август. Рики Тоняци е роден през 1955 г. и е актьор и режисьор. Участвал е десетки филми и телевизионни продукции, а за Ultrà получава "Сребърна мечка" за най-добър режисьор на Берлинале. Многократен носител на наградата "Давид на Донатело". Ицо е актриса, сценаристка, режисьорка и известна италианска дублажна актриса. Тя е носител на "Давид на Донатело" за най-добър режисьорски дебют за Maniaci sentimentali. Сред съвместните проекти на двамата е филмът Io no от 2003 г.

Българска национална филмотека ще покаже фотоизложбата "Любов&кино" с фотографии на романтични български филми от 50-те години до днес и дигитализираните и реставрирани версии на класическите филми "Отклонение" с Невена Коканова и Иван Андонов и "Понеделник сутрин" с Пепа Николова, Стефан Данаилов, Руси Чанев и специалното участие на Леда Тасева. С филма на Ирина Акташева и Христо Писков фестивалът ще отбележи 100-годишнината от рождението на Леда Тасева. Варненска премиера ще направи и документалния филм на Георги Тошев "Катя и Слона; техният Пловдив", посветен на любовта и партньорството на актрисата Катя Паскалева и художника Георги Божилов – Слона. За най-малките е "Случаят Тесла" на реж. Андрей Хадживасилев.

Филм - изненада ще постави точката на "Любовта е лудост". Той ще бъде показан на заключителната церемония на 30 август, когато ще станат известни и наградените. 34-ото издание на фестивала се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна и Националния филмов център, в партньорство с БНФ.