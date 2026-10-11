Вампирската история на SEVI продължава

Една от най-нашумелите български рок групи - SEVI, продължава да разказва своята вампирска история, чието начало бе дадено със сингъла Vampire Lovе. Той регистрира огромен успех и до момента има почти 450 000 гледания в YouTube и влезе в топ 10 на Hype 100 класацията на YouTube за България.

Сега следващата стъпка в тази мрачна стилистика е сингълът Into The Darkness, който ще излезе на 28 ноември. "Предстоящото видео продължава емоционалната нишка от Vampire Love, но и провокира към размисъл за реалността, в която живеем, вечната битка между светлината и тъмнината, която е неизменна част от самите нас, а тук ще я видим пречупена през вампирската природа и през призмата на любовта", коментираха от SEVI.

Into The Darkness ще бъде и вторият сингъл от предстоящия пети студиен албум на групата, чието издаване се очаква скоро. Излизането на продукцията се отложи във времето заради натоварената концертна програма на SEVI, като за последно включваше европейско турне с Hardline с 18 концерта за 26 дни.

Представянето на новата песен ще бъде съпроводено с концерт на 28 ноември в "София лайв клуб". Билетите за шоуто вече са в продажба в мрежата на "Ивентим" и в момента са на цена от 16 евро.