Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вампирската история на SEVI продължава

Сингълът Into The Darkness е в същата тематика и ще бъде представен в края на ноември

Днес, 10:57
Постерът за представянето на новия сингъл Into The Darkness на група SEVI.
SEVI
Постерът за представянето на новия сингъл Into The Darkness на група SEVI.

Една от най-нашумелите български рок групи - SEVI, продължава да разказва своята вампирска история, чието начало бе дадено със сингъла Vampire Lovе. Той регистрира огромен успех и до момента има почти 450 000 гледания в YouTube и влезе в топ 10 на Hype 100 класацията на YouTube за България.

Сега следващата стъпка в тази мрачна стилистика е сингълът Into The Darkness, който ще излезе на 28 ноември. "Предстоящото видео продължава емоционалната нишка от Vampire Love, но и провокира към размисъл за реалността, в която живеем, вечната битка между светлината и тъмнината, която е неизменна част от самите нас, а тук ще я видим пречупена през вампирската природа и през призмата на любовта", коментираха от SEVI.

Into The Darkness ще бъде и вторият сингъл от предстоящия пети студиен албум на групата, чието издаване се очаква скоро. Излизането на продукцията се отложи във времето заради натоварената концертна програма на SEVI, като за последно включваше европейско турне с Hardline с 18 концерта за 26 дни.

Представянето на новата песен ще бъде съпроводено с концерт на 28 ноември в "София лайв клуб". Билетите за шоуто вече са в продажба в мрежата на "Ивентим" и в момента са на цена от 16 евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

SEVI тръгва на турне с 32 дати в Европа
23 Март 2026
SEVI ще организира изложба на свой концерт
09 Февр. 2026
SEVI ще имат звезден гост от чужбина за концерт в София
19 Ноем. 2025
Hills of Rock 2026 ще има допълнителна вечер
27 Окт. 2025
SEVI започва голямо турне с 14 концерта в Европа
10 Юли 2025
Още една световна звезда ще гостува за големия концерт на SEVI
05 Март 2025
SEVI ще празнува 15 г. на сцена със световноизвестна китаристка
13 Февр. 2025
Песен на българите SEVI бе предложена за "Грами"
03 Септ. 2024
SEVI обяви турне в 7 европейски държави
17 Май 2024
Група SEVI навършва 14 г. с две промени в състава си
12 Февр. 2024
SEVI ще представи своя Genesis след месец
02 Окт. 2023
Българите Sevi и италианци ще подгряват Джони Деп у нас
29 Май 2023
Група SEVI ще представи втората си книга с концерт
11 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки