Управителят на Грейсланд купи замъка на Дракула в Румъния

Замъкът Бран в Румъния, известен още като замъка на Дракула, е бил закупен от американския бизнесмен Джоел Уайншанкър, който отговаря за наследството на Елвис Пресли, съобщи румънската телевизия Диджи24, цитирана от БТА. Уайншанкър е придобил мажоритарния дял в Bran Estate Management Company (CADB), която управлява замъка Бран край Брашов, от наследниците на румънската принцеса Иляна – най-малката дъщеря на румънския крал Фердинанд и кралица Мария Единбургска.

Веднага след финализирането на сделката е започнала кампания за набиране на персонал в Румъния, който да се занимава с продажба на билети, координация и развитие на екипа, поддръжка, организация на събития и т.н., включително екскурзоводи, търговски и административни специалисти.

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд – имението на Краля на рока в Мемфис. Той управлява от името на семейство Пресли туризма, лицензирането и събитията, свързани с певеца. Бизнесменът е и основател и мажоритарен акционер на компанията Ad Populum – конгломерат, специализиран в развлекателни продукти, колекционерски предмети, костюми, игри и лайфстайл марки, който се разраства бързо през последните години чрез серия от придобивания. Американецът има интереси и във филмовата индустрия.

Замъкът Бран е една от най-посещаваните туристически атракции в Румъния. Разположен в село Бран на 30 километра от Брашов, той е известен като „Замъка на Дракула“ заради връзката си с графа вампир от романа „Дракула“ на Брам Стокър, според която обаче замъкът се намира някъде в планините между Трансилвания и Молдова. При своите военни походи Влад ІІІ Дракула неколкократно преминава през прохода, свързващ столицата му Търговище с Брашов, и според историка проф. Николай Овчаров, виден изследовател на Средновековието, неведнъж е нощувал в крепостта.

Днес замъкът Бран е музей, отворен за посетители, които могат да разгледат предмети на изкуството и мебели, събрани от румънската кралица Мария. В подножието на хълма, върху който е изграден замъкът, има малък музеен комплекс, представящ традиционния румънски селски бит и къщи. Пред входа на замъка се намира кръст с надпис на старобългарски език.

През 1212 г. рицарите от Тевтонския орден построяват там крепост от дърво за контрол над важния търговски път през планинската долина в Трансилванските Алпи. Първото писмено сведение за замъка Бран е документ от 19 ноември 1377 г., с който унгарският крал Лайош Първи дава разрешение на трансилванските саксонци от Брашов да построят укрепление от камък на мястото на дървената постройка, около което по-късно възниква селище. От 1412 до 1418 г. крепостта е предадена от Сигизмунд Люксембургски на съюзника му Мирчо Стари, владетел на Влашко. В периода 1438-1442 крепостта е използвана за защита срещу нападенията на османските турци. През втората половина на ХVІІІ век замъкът в Бран загубва значението си като крепост.

На 1 декември 1920-а градският съвет на Брашов взема единодушно решението замъкът Бран да бъде подарен на кралица Мария, която го преустройва и обзавежда с артефакти, включително с традиционни мебели и гоблени, събирани лично от нея. Нейната дъщеря – принцеса Иляна, го наследява, но комунистическият режим в Румъния го конфискува след свалянето и депортирането на кралското семейство през 1948-а.

През 2005 г. румънското правителство гласува закон, чрез който се позволява реституция на недвижими имоти като замъка Бран. През 2006 г. то дава право на собственост върху замъка на Доминик от Австрия, принц на Тоскана, известен като Доминик фон Хабсбург – архитект от щата Ню Йорк, син и наследник на принцеса Иляна.