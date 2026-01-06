Търново събира почитателите на индийските танци

Фейсбук Изпълнители ще са Нафиса Кавлакова, Катя Тошева и Виктория Караиванова и техните танцови школи.

Велико Търново ще събере тази събота почитателите на индийската култура, музика и танци.

Спектакълът „Вдъхновени от танца“ ще представи 4 класически индийски стила - Одиси, Бхаратнатиям, Катхак и Кучипуди, както и два фолклорни - Самбалпури и Дандия Раас.

Изпълнители ще са Нафиса Кавлакова и танцова група по индийски танци "Натешвара" - Кучипуди, Велико Търново; Катя Тошева, училище по индийски танци "Кая" (Одиси, Катхак и Самбалпури), София и Виктория Караиванова и танцова група по индийски танци "Варна Натям" - Бхаратанатям, Варна.

Организатори са Индологическа фондация „Изток-Запад“, танцова група по индийски танци "Натешвара" и училище по индийски танци „Кая“.

Събитието започва в 18 ч., в Голямата зала на Община Велико Търново на пл. "Майка България" 2. Входът е свободен.