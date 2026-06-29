Таяна Тейлър от „Битка след битка“ триумфира на наградите BET

Американската актриса, певица, авторка на песни, танцьорка и режисьорка на музикални видеоклипове Теяна Тейлър е големият победител на наградите BET (Black Entertainment Television – Блек Ентъртейнмънт Телевижън), предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Отличията, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, спортисти и други изпълнтели.

Тейлър – една от звездите във филма на Пол Томас Андерсън „Битка след битка”, който триумфира на тазгодишните „Оскар“-и, а самата тя бе номинирана за академичната статуетка в категорията за най-добра поддържаща актриса, спечели четири награди ВЕТ. Сред тях е специалният извънконкурсен приз „Икона на годината“, връчен ѝ от певицата Джанет Джексън. Теяна спечели също отличието „Моден авангард“, както и наградите за най-добра актриса и за видеорежисьор на годината за късометражния филм Escape Room.

„Без теб мен нямаше да ме има“, каза през сълзи Теяна Тейлър, обръщайки се към Джанет Джексън, докато получаваше отличието „Икона на годината“, описано от BET като признание за онези, които са допринесли за музиката, развлеченията, защитата на каузи и влиянието върху общността.

„Работих като луда 20 години. Ето защо не приемам това, което съм спечелила, с арогантност, а го приемам с благодарност“, сподели още Тейлър – изпълнителка с мултиплатинени албуми, многократно награждавана актриса, режисьорка, продуцент и хореограф.

Церемонията по връчването на наградите се състоя в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис и бе излъчена на живо от телевизия BET, както и от редица канали, собственост на Paramount.

31-годишният комик Друски (Druski) стана най-младият водещ в историята на натградите, подобрявайки досегашния рекорд на Кевин Харт, поставен на церемонията през 2011 г.

Друски се превърна в една от най-бързо изгряващите звезди в шоубизнеса благодарение на своите скечове, които станаха “вирусни”. След това той разшири дейността си с изцяло разпродадени турнета и колаборации с артисти като Дрейк и Снуп Дог, както и с участия заедно със знаменитости като Том Брейди и Тимъти Шаламе.

По време на шоуто със свои изпълнения се представиха Карди Би, Рей, Ти Ай, Келани, Доучи и Дон Толивър.

Силвия Роун, мениджърка в музикалната индустрия, която разчупва границите, беше удостоена с наградата „Върховна икона“. Почетното отличие отдава признание на личности, които са оказали трайно влияние през цялата си кариера в развлекателната индустрия и в афроамериканската общност.

„Тази чест е оказана на мен, но всъщност принадлежи на всички нас, които създаваме култура. Имах щастието да прекарам живота си сред изключителни артисти. Творчеството на чернокожите е една от най-мощните сили в света“, каза 74-годишната Роун, докато приемаше наградата на сцената.

Тя допълни, че макар технологиите да са ценни, за чернокожите творци е от съществено значение да съхранят душата и артистичността на музиката за следващото поколение.

С 50-годишен стаж в музикалната индустрия Силвия Роун е първата чернокожа жена, заемала високи постове в редица известни звукозаписни компании, сред които „Мотаун“, „Епик рекърдс“, „Юнивърсъл мюзик“, „Атлантик рекърдс“ и др. Тя е известна и с менторската си дейност, включително с работата си с музикални звезди като Миси Елиът, Бранди, Бъста Раймс, Трейси Чапман, Ерика Баду, Лил Уейн, Кид Къди, Фючър, Травис Скот и Тайлър дъ Криейтър.

Сред останалите призьори на наградите BET се нареди Карди Би, която беше обявена за най-добра хип-хоп изпълнителка. Лорин Хил беше удостоена с новоучредената награда „Жива легенда и икона“.

След като изгледа 20-минутен филм, посветен на забележителната ѝ кариера, Хил изненада публиката с импровизирано изпълнение на класиката си от 1998 г. Ex-Factor, преди да закрие шоуто с песента Everything Is Everything.

Представена от Айс Кюб, осемкратната носителка на „Грами“ беше почетена с изпълнения от Сиза, Доучи, Лизо, Комън, Куин Латифа, както и от децата си Села Марли и Зайон Марли, които изпълниха песни от богатия репертоар на Лорин Хил, а тя пееше заедно с тях и аплодираше през цялото време на трибюта.

След като прие наградата, Хил насърчи артистите да останат верни на своята мисия. „Аз се боря за вас. Да се боря за вас означава да се боря за себе си, за децата си, за моята общност“, каза тя.

Наградата „Жива легенда и икона“ отличава пионери, чието творчество е останало културно значимо през поколенията. Лорин Хил първоначално се изявява с групата Fugees, преди да издаде своя знаков солов дебют The Miseducation of Lauryn Hill, включващ класики като Doo Wop (That Thing), Ex-Factor и Everything Is Everything.