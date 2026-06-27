Създателят на патока Доналд Дък пристига у нас

Испанският илюстратор Феран Родригес, създал едни от първите официални визуални интерпретации на анимационните герои Соник (Sonic the Hedgehog) и Доналд Дък (Donald Duck), се присъединява към Aniventure Comic Con, съобщи БТА по информация от екипа на фестивала. В своята кариера Родригес е развивал проекти за Disney, Pixar, DreamWorks, DC и Lego. Той ще се срещне с българската публика в рамките на двата фестивални дни – 11 и 12 юли, в Интер експо център.

Специален гост ще бъде Арт Влади – българският художник и скулптор, чиито ръчно рисувани якета са притежание на световни знаменитости от областта на спорта, музиката и шоубизнеса. По време на фестивала той ще представи своя авторски комикс проект VI Comics и новата поредица Tigers.

Любителите на българското кино и телевизия ще могат да посетят няколко специални панела. Сред тях е представянето на предстоящия български фентъзи трилър „Наследникът“ по романа на Денислав Димчев и Яница Михайлова. За първи път пред публика, в зала 1, ще бъдат показани пет минути от филма, а след прожекцията зрителите ще могат да чуят повече за продукцията от режисьора и част от актьорския екип, сред които Башар Рахал и Китодар Тодоров. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с тях и в специалната зона на филма.

В програмата намират място и панели с участници от първия сезон на риалити форматa „Traitors – игра на предатели“, както и от „Ергенът – любов в рая“, които ще споделят преживяванията си пред феновете на предаванията.

Сред специалните гости на фестивала тази година ще бъде и Васил Попов – авторът на хитовата фолклорна хорър поредица „Мамник“.

В Meet&Greet зоната щесе включат български създатели на съдържание – Драго Стоянов Saffrona, Драгомир Дончев – 4a1a, Martin Skibidov – Kralski, Крисия Тодорова и актьорът Юлиан Костов. Посетителите ще могат да се зaпознаят и със Слави Панайотов, Атанас Мишев – Nasi Svej, Артьом Анатолиевич – Арти, Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и още, които ще бъдат част от богатата програма на двудневното събитие с автографи, снимки и вълнуващи срещи.

Studio Zmei се завръща на Aniventure Comic Con със специален панел, посветен на новия международен проект „Подземия и котаци: Да живее кралят“. Екипът на студиото ще разкаже за развитието на българската анимация и работата си по продукции, достигнали до аудиторията чрез HBO Max, Cartoon Network, Rai Kids, Canal+ и други международни платформи.

Сред най-интересните нови попълнения в програмата на форума е и дебютът на японския фестивален танц йосакои. Специален гост ще бъде международният посланик на танца Емико Танака, която пристига от Канада, за да представи едно от най-популярните съвременни културни явления в Япония. По време на фестивала посетителите ще могат не само да наблюдават демонстрации на живо, но и лично да се включат в интерактивен уъркшоп.