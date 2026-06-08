Внучка на Чаплин и джуджето Гимли идват за Aniventure Comic Con

Две звезди от най-големите фентъзи поредици в историята на киното и телевизията пристигат за Aniventure Comic Con, който ще се проведе на 11 и 12 юли в столичния "Интер експо център". Фестивалът и тази година ще събере на едно място хиляди фенове на киното, сериалите, анимето, мангата, комиксите, гейминга, косплея и съвременната попкултура. Посетителите ще могат да се насладят на специални панели, срещи със звездни гости, турнири, косплей шоу програма, гейминг активности, арт зони, K-POP изпълнения...

За тазгодишното издание на Aniventure в София пристига Ууна Чаплин - внучка на легендата на седмото изкуство Чарли Чаплин, позната на милиони зрилети по целия свят с ролята на злодейката Варанг в "Аватар: Огън и пепел" на Джеймс Камерън, както и като Талиса Старк от сериала "Игра на тронове". Участвала е още в Black Mirror и филма за Джеймс Бонд "Спектър на утехата". През двата дни от фестивала тя ще има среща с фенове и специален панел на главната сцена на Aniventure Comic Con, където ще разкаже повече за снимачния процес зад "Аватар" и "Игра на тронове", където участва в шокиращата и емблематична сцена "Червената сватба".

Другият специален гост от света на киното е Джон Рис-Дейвис - джуджето Гимли от трилогията "Властелинът на пръстените" по Толкин, познат и като Салах от "Индиана Джоунс". Уелският актьор има десетилетна кариера, участвал е в над 200 филма и сериала. На 12 юли, неделя, той ще участва в специален панел в зала 1 на фестивала, където ще разкаже любопитни истории от живота и работата си, а притежателите на специални Meet & Greet билети ще могат да получат автограф и снимка.

По традиция на фестивала ще бъдат и някои от най-популярните български имена от социалните мрежи и YouTube. В Meet & Great зоната на Aniventure Comic Con 2026 в зала 4 посетителите ще могат да срещнат Слави от The Clashers, Nasi Svej, Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро, Артьом Анатолиевич и още мнозина.

Еднодневни и двудневни билети вече са в продажба на сайта на Aniventure Comic Con, както и в мрежата на "Ивентим" и OMV.