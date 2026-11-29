Уикипедия Тържественото откриване на сезона в "Ла Скала" на 7 декември е под въпрос.

Вълна от стачки разтърсва водещи оперни театри в Италия, съобщава АПА.

Във Венеция планираният за снощи, събота вечер, откриващ концерт на симфоничния сезон в театър "Ла Фениче" беше отменен заради трудов спор. Междувременно стачка, насрочена за 7 декември, заплашва да наруши и традиционното откриване на сезона в миланския театър "Ла Скала" с операта "Отело" на Верди.

От "Ла Фениче" съобщиха, че стачката, обявена от синдикалните сдружения на служителите, прави невъзможно провеждането на планирания за събота концерт. Повторното изпълнение в неделя обаче трябва да се състои по план.

В "Ла Скала" синдикалната организация CUB обяви 24-часови стачки на 4 и 7 декември, както и демонстрации и протестни събирания. Те биха засегнали както предварителното представление на "Отело" за зрители под 30-годишна възраст, така и традиционното откриване на сезона на 7 декември. Премиерата трябва да бъде излъчена пряко по италианската телевизия RAI.

Синдикатът настоява, наред с други искания, за увеличение на заплатите с 500 евро за всички служители, съкращаване на работното време и назначаване на допълнителен персонал. От организацията се оплакват, че заради високите разходи за живот в Милано служителите едва успяват да се издържат със своите доходи. "Без колективен трудов договор няма да има нито предварително представление, нито премиера", предупреди синдикатът.

Останалите синдикални организации – CGIL, CISL, UIL и Fials, които също представляват голяма част от служителите, няма да участват в обявените стачни действия. Те възнамеряват в понеделник да преговарят с директора на "Ла Скала" Фортунато Ортомбина по исканията си за нов колективен трудов договор. Сред целите им е увеличение на годишните брутни заплати с 15 процента.

Отмяната на премиерата в "Ла Скала" би означавала и значителни финансови загуби за оперния театър.

Откриването на сезона в миланската опера се смята за голямо обществено и културно събитие. Цените на билетите за местата в партера достигат до 3500 евро, а приходите надхвърлят 2,5 милиона евро, уточнява АПА.