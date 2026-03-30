Фотодокументална изложба „София – направете я красива и нека тя е новата ни столица!“ от колекциите на Столична библиотека се открива утре, 31 март, от 11.00 часа в Мраморното фоайе на партера в сградата на пл. „Славейков“ 4. Събитието, посветено на 147-ата годишнина от обявяването на града за столица на България, ще бъде представено от бележития литературен историк и биограф на Стара София д-р Петър Величков. Слоганът на експозицията е цитат на видния български книжовник, политик и дипломат Григор Начович.

Постерите в експозицията включват множество емблематични изгледи от София, снимки и информация за култови места и сгради, историята на създаване на герба на столицата. Селекцията проследява и сформирането на Столична голяма община с присъединяването през 1938 г. на близките до големия град села Бояна, Княжево, Горна Баня, Надежда, Слатина, Драгалевци и Дървеница.

В изложбата са включени книги от колекциите на библиотеката с исторически материали за София, сред които „София през вековете“ от Александра Монеджикова, първо издание (1946); „София през XIX век до свобождението на България“ от акад. Петър Динеков (1937); „Юбилеен сборник на Славянската беседа: 1880 – 1895“ (1895) от личната библиотека на д-р Константин Стоилов; „Нашата столица, нейното благоустройство и украсяване“ от д-р Асен Кермекчиев (1907); „София преди 50 години“ от Георги Каназирски-Верин (1947) с рисунки от Александър Божинов, както и юбилейни книги и сборници, посветени на София.

Изложен е рядък екземпляр от личната библиотека на д-р Константин Стоилов с дневниците на Учредителното събрание в Търново от 1879 г., в които е публикувано заседанието от 22 март с обсъждането и избора на София за столица на България. Други издания са посветени на градоустройството: „Стара София. Първият регулационен план на София от 1879 г.“ от Радослав Михайлов (1941); „Изграждане на бъдеща голяма София: Какво предвижда планът Мусман“ (1938); статия „Извлечение из обяснителния доклад на проф. Мусман“ от сп. „Сердика“ (1938).

Акцент в изложбата е уникалният шарж „Кафене „Цар Освободител“ (1935) на художника Александър Добринов от албума „Александър Добринов 1898-1958“, на който са изобразени 106 от най-изявените български интелектуалци, посетители на култовата сладкарница – център на литературния живот в столицата, познат като „Писателското кафене“. Всички 106 образи в шаржа са означени със специална легенда. Присъства и тематичната поредица от стилни издания на Столична библиотека – „Моята София“, „Голямата София“, „Красивата София“ и „Любопитната София“.

Част от представените книги могат да се прочетат в раздела „Из колекциите на библиотеката“ в сайта на Столична библиотека.

Изложбата „София – направете я красива и нека тя е новата ни столица!“ може да се разгледа от утре до 8 април.