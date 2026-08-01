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Снимат сериал за Джорджо Армани

Режисьор на продукцията за починалия неотдавна моден визионер ще бъде Ферзан Йозпетек

01 Авг. 2026
Починалият преди година Джорджо Армани ще бъде герой и на филм, и на сериал.
ЕПА/БГНЕС
Починалият преди година Джорджо Армани ще бъде герой и на филм, и на сериал.

Година след смъртта на италианския моден дизайнер Джорджо Армани (1934-2025) започва подготовка за телевизионен сериал, посветен на неговия живот и професионален път, предаде АПА. Проектът ще бъде реализиран от италианската продуцентска компания Lux Vide, а модната къща Armani ще предостави достъп до свои архиви. Заглавието на сериала все още не е обявено, но негов режисьор ще бъде италиано-турският кинодеец Ферзан Йозпетек. 

"Познавах Джорджо от много години, възхищавах му се и прекарвах време с него както на официални събития, така и в по-лична обстановка", отбелязва Йозпетек, цитиран от АПА. По думите му двамата са разговаряли за киното, към което Армани е изпитвал голяма страст, както и за изкуството, костюмите, архитектурата и живота. Режисьорът описва Армани като визионер и талантлив художник, но също така като човек с практичен подход и силна воля.

Ферзан Йозпетек е роден през 1959 г. в Истанбул, но като младеж се премества в Италия, за да учи история на изкуството и режисура. Снима филмите "Хамам", "Последният харем","Истанбул червен" и посветения на модната индустрия "Диаманти". 

Починалият през септември миналата година Джорджо Армани е една от най-разпознаваемите фигури на световната мода. Роден е през 1934 г. в Пиаченца, а през 1975 г. основава заедно със Серджо Галеоти модната къща, носеща неговото име. През следващите десетилетия марката се превръща в символ на изчистения силует, елегантността и модерния бизнес стил. 

Кариерата му е пряко свързана с киното: международният му пробив идва през 1980 г., когато създава костюмите на Ричард Гиър във филма "Американско жиголо". През следващите години Армани работи по костюмите за "Недосегаемите" с Кевин Костнър, "Мисията: Невъзможна" с Том Круз и "Вълкът от Уолстрийт" с Леонардо ди Каприо. Негови творения през годините носят Клаудия Кардинале, София Лорен, Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет и десетки още.

По-рано през тази година бе обявено, че се подготвя пълнометражен филм за живота на Джорджо Армани, който ще бъде режисиран от датчанина носител на "Оскар" и "Златна палма" Биле Аугуст.

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Ключови думи:

Джорджо Армани, Ферзан Йозпетек

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