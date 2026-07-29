Четири жени обвиниха Джаред Лето в сексуално насилие

Четири жени обвиняват носителя на награда "Оскар" и фронтмен на групата Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в сексуални престъпления, извършени, докато те са били още тийнейджърки, съобщава Би Би Си.

Една от тях казва, че е станала жертва на сексуално насилие в банята на мотел, когато е била на 17 години. Друга твърди, че холивудската звезда я е заплашил със сексуално насилие, след като на 19-годишна възраст неочаквано останала сама с него в хотелска стая. Третата описва сексуални отношения със звездата в Калифорния, когато е била на 17 - деяние, което според местното законодателство се класифицира като изнасилване на непълнолетна. Тя допълва, че Лето просто махнал пренебрежително с ръка, когато тя напомнила, че законната възраст за сексуално съгласие в страната е 18 години, отбелязва Би Би Си.

Четвъртата жена описва, че е била прелъстена от Лето. По думите ѝ той е злоупотребил със статута си на знаменитост, като многократно ѝ звънял по телефона с явни сексуални намеци, когато е била едва 16-годишна. Тя твърди, че при поне един от разговорите им й е предложил да правят секс. Впоследствие на жената е било изпратено споразумение за конфиденциалност, което да ѝ попречи да говори за отношенията си с Лето - документ, с който Би Би Си разполага, но неназованата обвинителка е отказала да подпише, допълва медията.

Друга дама разказва, че когато е била на 14 години, Лето е наредил на охранител да я заведе зад кулисите на музикален фестивал, след като преди това направил непристоен коментар за гърдите ѝ по време на раздаване на автографи. Майката на момичето е потърсила сметка от актьора и музикант, но се твърди, че той е повторил коментара.

Общо 10 жени участват в документалния филм на Би Би Си - "Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд" (Jared Leto: Hollywood's Dark Secret), като девет от тях споделят историите си публично за първи път.

Всички жени казват, че са се сблъскали с Лето между 2002 и 2016 г. В момента той е на 54 години. "Това се случи преди 25 години… разминало му се е", казва една от предполагаемите жертви. Лето е известен актьор от 90-години насам и спечели наградата "Оскар" през 2014 г. за най-добра поддържаща мъжка роля в "Клубът на купувачите от Далас". Участвал е в хитови филми като "Боен клуб", "Блейд Рънър 2049", "Отряд самоубийци", а последно се появи в "Господари на вселената".

Би Би Си информира, че е потвърдена достоверността на разказите на няколко от жените чрез техни приятели и роднини, на които е било споделено за срещите с Лето по онова време. В някои случаи медията е разгледала също снимки и съобщения, които подкрепят версиите им.

Двама мъже, работили с групата на Лето в продължение на много години, също разказват в документалния филм колко неудобно се е чувствал екипът от начина, по който Лето е общувал с непълнолетни момичета - понякога канейки ги зад кулисите в съблекалнята си или в къщата, където е записвал музика. "Мисля, че всички смятаха разликата във възрастта за твърде голяма", казва един от тях.

Въпреки многократните опити за контакт с Джаред Лето, той не е отговорил на обвиненията, отправени към него от Би Би Си.