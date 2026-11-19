Почина барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Попа. Той бе на 62 години. Тъжната новина съобщиха колегите му от група "Уикеда" във Фейсбук.

"Попе, много рано си тръгна, приятелю… Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел. Почивай в мир! Винаги ще си останеш един от нас", написаха музикантите.

Владимир Георгиев е роден на 2 юли 1964 г. и е една от важните фигури на българската пънк и рок сцена в края на XX и началото на XXI в. Той е първият барабанист на група "Контрол", а музикалният му път минава и през "Холера", "Фикс", "Конкурент" и КГБ.

Контрол - Не умирахме от щастие /1988/ Ако имам това нещастие Да доживея чак до пенсия Ще разкажа своите спомени, въпреки че няма полза от това. Ако имам това нещастие Да доживея чак до пенсия Ще ... Контрол - Не умирахме от щастие /1988/ Ако имам това нещастие Да доживея чак до пенсия Ще разкажа своите спомени, въпреки че няма полза от това. Ако имам това нещастие Да доживея чак до пенсия Ще ...

Музикалният му път започва с пънк формацията "Холера", останала в историята с необичайното издание на единствения си албум "Уплаши детенце" – в кофичка от кисело мляко. В "Уикеда" Георгиев свиреше от 2007 до 2023 г. с малки прекъсвания. Последният му проект беше групата "Нищо общо".

Освен като изпълнител той е познат и като преподавател по барабани. През 2014 г. Попа отбеляза 50-годишния си юбилей с рок концерт в София, в който се включват музиканти от групите, с които е свирил през годините.

Приживе понякога Владимир Георгиев, с прякор Попа, бива бъркан с друг член на "Контрол" - басиста Владимир Попчев. Той обаче си е жив и здрав и се подвизава с прякор Владо Унгареца.