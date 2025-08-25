Пловдивска галерия чества 30-годишнина с непоказвани творби на Чапа

С ретроспективна изложба на големия български скулптор проф. Георги Чапкънов-Чапа пловдивската галерия „Възраждане“ ще отбележи своята 30-годишнина. Откриването ще бъде на 2 септември от 18.00 часа, като експозицията ще представи непоказвани досега кавалетни пластики от личната колекция на семейство Чапкънови, както и скулптурни творби, отлети специално за събитието. Ще бъде включена и селекция от най-добрите графики на художика, а най-новите му рисунки ще бъдат изложени в отделна папка.

„За три десетилетия сме реализирали над 600 изложби, дали сме възможност за дебют на повече от 60 творци, издали сме 38 албума и каталози, представили сме 22 000 произведения на изкуството, а публиката ни надхвърля 300 000 посетители“, отбелязват от галерията.

Програмата за честването на 30-годишнината предвижда връчване на награда „Възраждане“ за постижения в изобразителното изкуство, на награда „Арт медия“ за журналистика в областта на изкуството, премиера на нов луксозен двуезичен албум „30 години галерия Възраждане“, представящ 64 съвременни български автори, и томбола с награди – оригинални картини от колекцията на галерията.

Георги Чапкънов е „един от най-емблематичните творци в българското изобразително изкуство, чиито постижения олицетворяват върховете на художественото майсторство. Маестро Чапкънов е ювелирният чародей на съвременната българска скулптура – изящен ваятел и съвършен рисувач, високо ценен у нас и по света“, коментира Plovdiv Online .

Проф. Георги Чапкънова е роден на 24 януари 1943 г. във Вълчи дол, Варненско. След като завършва ВИИИ „Николай Павлович“ в София, специализира в Париж. Скулптор, илюстратор и сценограф, той открива първите си самостоятелни изложби през 1975 г. в София и през 1976 г. в Пловдив. Съавтор е, заедно с колегата си Кирил Гогов, на герба на България (1997), създател е на статуята „Св. София" на пл. „Независимост“ в столицата (2000), на скулптурата на баща и син Славейкови на едноименния площад, на паметника на Джузепе Гарибалди пред сградата на КТ „Подкрепа“, на балерината във фонтана пред Народния театър, на статуетката за театралните награди „Аскеер", на паметника на дарителите (2005) и този на езиковеда проф. Иван Шишманов (2012) в Свищов, както и на много други. Негови творби има в сградата на Международния олимпийски комитет в Лозана, в Ермитажа в Санкт Петербург и другаде по света.

Чапа има над 30 самостоятелни изложби. Носител е на Голямата награда за скулптурен портрет на Съюза на българските художници (1969-1972), на наградата „Златен Езоп" от Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово (1965), на наградата „Марко Марков" на Съюза на българските художници (1977,1979,1986), на наградата „Огюст Роден" на международното жури за реалистична скулптура на музея „Хаконе" в Япония (1990), на Гран при за „съвършенство" на музея „Хаконе" (1991), на Голямата награда за скулптура от триеналето на изящните изкуства в Ню Делхи, Индия (1991). През 1993 г. получава награда „Силмона“ от президента на Италия за принос към италианската култура за изваяния от него бронзов бюст на режисьора Федерико Фелини.

Професор в Националната художествена академия, бил е и ръководител на катедра „Художествена обработка на метал“. Почетен гражданин е на Свищов и София, както и лаурет на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Изложбата в галерия „Възраждане“ на адрес ул. „Стефан Чалъков“ 1 в Стария Пловдив ще продължи точно три седмици – до 22 септември. Събитията по повод на 30-годишнината й се реализират с подкрепата на Община Пловдив.