Певицата Пинк ще води церемонията за театралните награди „Тони“

Отличията ще бъдат връчени за 79-и път през юни в Ню Йорк

Днес, 12:46
Пинк е въплъщение на театралния дух на живото педставление, отбелязват продуцентите на шоуто.
Певицата Пинк ще бъде водеща на церемонията за театралните награди „Тони” тази година, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс. Трикратната носителка на „Грами“ ще дебютира като водеща на шоуто, насрочено за 7 юни в нюйоркската зала „Рейдио сити мюзик хол“.

„За мен е чест да водя вечер, посветена на буквално най-трудолюбивите хора в шоубизнеса. Бродуей оформи живота ми и начина, по който подготвям моите шоу програми – това е оказваща подкрепа, приобщаваща и пълна с талант и любов общност. Тези хора създават магия всеки ден и нямам търпение да ги отпразнуваме заедно с целия свят“, казва Пинк в разпространено изявление.

Въпреки че Пинк не е излизала на бродуейска сцена, тя има 15 хита в Топ 10 на класацията на списание „Билборд", включително и четири, изкачили се до първо място. 

Продуцентите на 79-ата церемония за връчване на наградите „Тони“ в свое послание определиха 46-годишната Пинк като „смел артист, чийто мощен глас, зареждащо сценично присъствие и неоспорима автентичност въплъщават духа на представлението на живо и на театъра“.

Церемонията за наградите „Тони” ще бъде излъчена на живо по Си Би Ес, както и по „Парамаунт плюс", отбелязва Асошиейтед прес. 

В продължение на своята бляскава кариера Пинк е продала над 100 милиона албума и сингли по целия свят, утвърждавайки се като един от най-дръзките и влиятелни гласове в музикалната панорама в началото на новия век. Пинк оглавява класацията на "Билборд" за поп изпълнител на първото десетилетие от него.

 

