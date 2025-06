Небинарен актьор победи Джордж Клуни на наградите "Тони"

Коул Ескола стана първият небинарен актьор, спечелил "Тони" за най-добър актьор. На наградите, считани за театралния еквивалент на "Оскар" в САЩ, той бе удостоен за главна роля в "О, Мери!". Сред номинираните, над които Ескола се наложи, бе звездата Джордж Клуни със спектакъла "Лека нощ и късмет", който сме гледали и на големия екран през 2005 г. - написан и изигран също от холивудската звезда.

На церемонията в Ню Йорк тази нощ небинарният лауреат показа космати гърди в сребриста рокля, вдъхновена от незабравимия стил на Бернадет Питърс на същите награди през 1999 г. Това се оказа достатъчно за жълтите хроникьори.

На "Тони" триумфира и Никол Шерцингер, 46-годишната певица, която впечатли с дебюта си на Бродуей като Норма Дезмънд в "Сънсет Булевард" на Андрю Лойд Уебър. Тя отнесе приза за най-добра главна женска роля в мюзикъл малко след впечатляващото си изпълнение на As If We Never Said Goodbye по време на церемонията, което предизвика бурни овации в Radio City Music Hall.

Сара Снук, позната от сериала "Наследници", взе наградата за най-добра актриса във водеща роля за "Портретът на Дориан Грей". Всъщност тя се превъплъщава във всичките 26 персонажи в спектакъла.

"Може би щастлив край", романтична комедия за връзката между два изведени от експлоатация робота, спечели най-много "Тони" - шест от десет номинации, включително за най-добър мюзикъл. Приза за най-добра пиеса заслужи "Цел" - история на преуспяло чернокожо семейство, което се разпада. Автор на пиесата е Брандън Джейкъбс-Дженкинс, който спечели и "Пулицър" за художествена литература тази година.

Майкъл Ардън получи отличието за най-добър режисьор на мюзикъл за "Може би щастлив край", а Сам Пинкълтън беше награден за най-добър режисьор за "Цел".

Наградите "Тони" - театрален еквивалент на филмовите "Оскари", присъждани за най-добрите продукции на Бродуей, бяха раздадени за 78-и път на церемония в Ню Йорк. Те са учредени през 1947 г. и носят името на театралната актриса Антоанет Пери, наричана Тони. Носителите се определят от жури, в което влизат представители на театрални гилдии, режисьори и театрални критици.

Водеща на церемонията тази нощ беше актрисата от "Злосторница" Синтия Ериво. От сцената тя отбеляза, че сезонът 2024/25 г. е донесъл приходи от 1,9 млрд. щатски долара, което го превръща в най-печелившия досега и е положителен сигнал за Бродуей след тежкия период, предизвикан от пандемията от Ковид-19.