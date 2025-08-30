Отвориха първата раннохристиянска гробница на Перперикон

В ранното утро на днешния ден археолозите от екипа на проф. Николай Овчаров най-сетне започнаха дългоочакваното отваряне и проучване на откритите пред последните дни каменни гробници в Южния квартал на Перперикон. До този момент са фиксирани около 20 гробни съоръжения от прецизно обработени масивни каменни плочи и открити гробове. Всички те се намират на дълбочина от 1,5-1,8 м от съвременното ниво и се датират в периода на високия разцвет на епископския комплекс около Голямата базилика – V-VI век.

Това е първият раннохристиянски некропол, който се открива до този момент в свещения град Перперикон. Както е известно, именно оттук в края на IV и началото на V век започва приемането на християнството в Родопите. Вече в края на V век, когато населението масово е приело новата вяра, в Южния квартал, редом с останките от някогашните езически храмове и прочутото в древността светилище на Дионис, е изградена внушителната Голяма базилика с дължина близо 40 метра. Тя е ознаменувала окончателната победа на християнството в Родопите и е била най-голямата църква в тази планина, напомня Николай Овчаров.

Вероятно на Перперикон се е намирала една от резиденциите на архиереите на обширната епископия Родопи, за която има свидетелства в т. нар. „Псевдо-Епифаниев списък на диоцезите“ от началото на VII век. Както се знае, главните центрове на тази огромна епархия са били древните градове Максианупол (днешен Комотини), Траянупол (край днешния Александруполис) и Маронея на егейското крайбрежие. Всички те се намират в равнината на Беломорието и в южните склонове на Родопите. Перперикон е първият голям град с епископско седалище от този период, който е открит и се проучва във вътрешността на Източните Родопи. Много интересен факт е, коментира проф. Овчаров, че във втората половина на VI век целия епископски комплекс е бил ограден с дебела до 2,2 метра стена, която е трябвало да го пази от зачестилите нападения на славяни, прабългари и авари.

Положеният в първата отворена от археолозите гробница е сравнително млад мъж с много добре запазени зъби. Поверен е на земята с християнски обряд – с ръце, скръстени на гърдите, и по гръб. Прецизно оформеното съоръжение свидетлества, че той е имал висок статут в тогавашната управа на Перперикон.

Предстои разкриването на още десетки гробници от периода V-VI век. Те ще дадат на изследователите изобилна информация за живота на хората през ранновизантийския период, убеден е Овчаров.