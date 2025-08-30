Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отвориха първата раннохристиянска гробница на Перперикон

В нея е положен млад мъж с висок статус в управата на античния родопски град

Днес, 12:48
Проф. Овчаров ракрива, че положеният в гробницата е млад мъж с добре запазени зъби, с явно висок статус в Перперикон.
Проф. Овчаров ракрива, че положеният в гробницата е млад мъж с добре запазени зъби, с явно висок статус в Перперикон.

В ранното утро на днешния ден археолозите от екипа на проф. Николай Овчаров най-сетне започнаха дългоочакваното отваряне и проучване на откритите пред последните дни каменни гробници в Южния квартал на Перперикон. До този момент са фиксирани около 20 гробни съоръжения от прецизно обработени масивни каменни плочи и открити гробове. Всички те се намират на дълбочина от 1,5-1,8 м от съвременното ниво и се датират в периода на високия разцвет на епископския комплекс около Голямата базилика – V-VI век.

Това е първият раннохристиянски некропол, който се открива до този момент в свещения град Перперикон. Както е известно, именно оттук в края на IV и началото на V век започва приемането на християнството в Родопите. Вече в края на V век, когато населението масово е приело новата вяра, в Южния квартал, редом с останките от някогашните езически храмове и прочутото в древността светилище на Дионис, е изградена внушителната Голяма базилика с дължина близо 40 метра. Тя е ознаменувала окончателната победа на християнството в Родопите и е била най-голямата църква в тази планина, напомня Николай Овчаров.

 Вероятно на Перперикон се е намирала една от резиденциите на архиереите на обширната епископия Родопи, за която има свидетелства в т. нар. „Псевдо-Епифаниев списък на диоцезите“ от началото на VII век. Както се знае, главните центрове на тази огромна епархия са били древните градове Максианупол (днешен Комотини), Траянупол (край днешния Александруполис) и Маронея на егейското крайбрежие. Всички те се намират в равнината на Беломорието и в южните склонове на Родопите. Перперикон е първият голям град с епископско седалище от този период, който е открит и се проучва във вътрешността на Източните Родопи. Много интересен факт е, коментира проф. Овчаров, че във втората половина на VI век целия епископски комплекс е бил ограден с дебела до 2,2 метра стена, която е трябвало да го пази от зачестилите нападения на славяни, прабългари и авари.

Положеният в първата отворена от археолозите гробница е сравнително млад мъж с много добре запазени зъби. Поверен е на земята с християнски обряд – с  ръце, скръстени на гърдите, и по гръб. Прецизно оформеното съоръжение свидетлества, че той е имал висок статут в тогавашната управа на Перперикон.

Предстои разкриването на още десетки гробници от периода V-VI век. Те ще дадат на изследователите изобилна информация за живота на хората през ранновизантийския период, убеден е Овчаров.

Гробница № 1 при откриването й.
Гробница № 1 при откриването й.
Разкритият череп на мъжа.
Разкритият череп на мъжа.
Фрагмент от ранновизантийска глинена лампа с изображения на кръстове, намерена край гробницата.
Фрагмент от ранновизантийска глинена лампа с изображения на кръстове, намерена край гробницата.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Перперикон, Нищолай Овчаров, раннохристиянска гробница, Голяма базилика

Още новини по темата

В Перперикон откриха гробниците на първите християни в Родопите
27 Авг. 2025

Археолози откриха на Перперикон средновековен снаряд убиец
08 Авг. 2025

Археолози откриха укрепен „град в града“ на Перперикон
09 Юли 2025

Кабинетът отпуска 2.2 млн. лв. за археологически обекти

20 Апр. 2025

Венецианска апликация с евангелска сцена откриха на Перперикон
04 Ноем. 2024

Откриха олтари за кървави жертвоприношения на Перперикон
04 Септ. 2024

Храмът на Тракийския конник най-сетне разкри тайните си
08 Септ. 2023

Археолози разкриха най-големия храм на водата в Родопите
16 Авг. 2023

Овчаров търси на Перперикон храм за кървави жертвоприношения
06 Юли 2023

Величието на Перперикон превзе Европейския парламент
03 Юни 2023

Проф. Овчаров търси приликите между Мачу Пикчу и Перперикон
04 Апр. 2023

Японци снимат на Перперикон филм за свещеното вино на траките
12 Яну. 2023

Сребърна камбана пазила новооткрит езически храм в Перперикон

19 Септ. 2022

Археолози откриха нов храм на Перперикон

17 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар