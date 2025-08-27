Медия без
В Перперикон откриха гробниците на първите християни в Родопите

Прецизно оформените каменни саркофази са на почти 2 метра дълбочина

Днес, 12:09
Проф. Овчаров обследва един от разчистените каменни саркофази.
Проф. Овчаров обследва един от разчистените каменни саркофази.

Археолозите от екипа на проф. Николай Овчаров се натъкнаха при разкопките в Перперикон на десетки гробници с форма на каменни саркофази от V-VI век. Те са на почти 2 м дълбочина край Голямата базилика в Южния квартал на каменния град.

В края на третия месец от мащабните проучвания за сезон 2025 на Перперикон археолозите вярват, че са изправени пред важно откритие. След като в предишните седмици завърши изследването на по-късните средновековни пластове на Южния квартал на града от XIII-XIV век, сега те навлязоха в ранните слоеве от III-VI век, които са свързани с най-представителните сгради от епохата в този сектор – храмове на езически богове от предхристиянския период и Голямата базилика, построена в края на V век след окончателната победа на християнството, обяснява проф. Овчаров.

Именно от втория период – епохата на победилото християнство, вероятно са прецизно оформените с издялани каменни плочи саркофази, появили се при разкопките на почти 2 м дълбочина. До този момент са открити повече от десет такива гробни съоръжения. Археолозите внимателно ги почистват и документират графично, а преди да започнат да ги отварят, ще ги заснемат и от птичи поглед с дрон. Разкриването на първата гробница се очаква да започне в петък или събота, посочва историкът, а то ще доведе и до нови познания за бита и ритуалите на първите християни в Родопите.

Ключови думи:

Перперикон, Николай Овчаров, саркофази, Голямата базилика в Южния квартал на Прперикон

