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"Нощ на литературата" пада над 12 града и едно село

22 книги от 20 страни ще бъдат четени във вечерта на 1 октомври

Днес, 19:32

Петнадесетата "Нощ на литературата" настъпва на 1 октомври едновременно в 13 населени места в страната. Това са София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар.

"Нощ на литературата" е среща на живо с 22 литературни произведения от 20 европейски държави. Те ще бъдат четени едновременно в рамките на три часа и половина на различни места. Единствено в София се четат откъси от всички 22 творби. Всички събития са със свободен достъп и без предварително записване.

Макар подборът на заглавията да не е координиран или куриран предварително, може да се види много ясна обща посока на теми, тревоги и важни акценти, които литературата поставя. Значителна част от тях са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата, планетата, с нуждата от отсъстващия друг, с принадлежността.

"Нощ на литературата" започва като инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.

Какво се случва в "Нощта"?

Разнородни и не задължително типични за литературата пространства се превръщат в "читателски гнезда", в които творци, журналисти и преводачи четат откъси от съвременни литературни произведения, издадени на български език. Четенията започват едновременно в 18:00 ч. във всички читателски точки в София и страната. Изключение прави Ловеч, където събитието ще започне от 16:00 ч. Всяко от четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно "читателско гнездо" до друго.

В София "читателските гнезда" са 22. Във всяка от локациите един и същи откъс от дадена книга ще бъде прочитан във фиксирани часове: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00 ч.

Публиката ще чуе части от произведения на Роберт Зееталер, Стефан Хертманс, Георги Бърдаров, Виктор Топалов и Никол Вълчева, Верена Кеслер, Ерси Сотиропулу, Олга Раун, Биби Дюмон Так, Сали Руни, Давид Тоскана, Стефания Аучи, Ане Франк, Саманта Харви, Юлия Федорчук, Кица Колбе, Габриела Бабник, Максим Кривцов-Далѝ, Ласло Краснахоркаи, Катя Кету, Петър Шестак, Роберт Валзер и Юнас Хасен Кемири.

В София книгите ще бъдат четени от Ива Панева, Линда Русева, Мария Касимова-Моасе, Виктор Топалов и Никол Вълчева, Йоана Буковска, Марина Деливлаева, Петър Русев, Момчил Георгиев, Александър Митрев, Иван Николов, Вера Петрова, Мария Енчева, Любов Костова, Ангелина Славова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Радина Пелова, Александър Алексиев, Димитър Крумов, Цветислава Димитрова, Симеон Владов, Радослав Бимбалов и Мария Змийчарова.

В читателски гнезда ще се превърнат Австрийска библиотека "Д-р Волфганг Краус" в СУ, Национален студентски дом, Арт зона "19:42" – НАТФИЗ, Къщата на Столична община, Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ, Национален етнографски музей – БАН – зала 19, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" – заседателна зала "Тодор Боров", Музей по палеонтология и исторична геология в СУ, Централен военен клуб – София, I Am Studio, Umberto & Co., галерия "Академия" в Национална художествена академия, Phine, Народен театър "Иван Вазов" – зала "Павел Васев", клуб "Паве", Prison Bound Sofia, галерия Credo Bonum, Столична Библиотека – Американски център, betahaus – "Шипка" 6, Светофар, Push Pull, бар KICK’s.

По-младите читатели над 14 години ще могат да посетят места, специално обозначени на картата на събитието и в онлайн програмата, за да чуят откъси от произведения, подходящи и за младежка публика. Читателското гнездо на фондация "Детски книги" ще е насочено към деца между 7 и 12 години.

В шест читателски гнезда в определени часове ще бъде осигурен превод на жестов език, благодарение на Силвана Павлова и Росица Караджова от фондация "Развитие и интеграция" и Съюза на глухите в България.

За пета година "Нощ на литературата" в София ще завърши с Нощния литературен маршрут на фондация "Прочети София". Този път негов водещ е писателят и преводач Владимир Полеганов. Тя ще се проведе от 21:30 ч. на 1 октомври и ще започне от едно известно на всички, но познато на малцина място. Неговото истинско име е Нулевият километър и се намира в самото сърце на града на ул. "Георги С. Раковски" 92.

За своя литературен маршрут Владимир Полеганов пише: "Основна тема на маршрута ще бъде "странната" литература и пространствата, благодарение на които вирее тя: сънища, алтернативни състояния на ума, грешки на езика и възприятията и други, уж обясними от древните шамани и модерната наука за човека, феномени. Ще говорим за уиърда, за българския диаболизъм, за фантастичното, в което така наречената реалност е просто остров, даже илюзия за такъв. Някои от писателите, с които ще пътуваме и мислим какво е да си обитател на по-големия (и често безразличен към съществуването ни) свят, са Светослав Минков, Владимир Полянов, Чавдар Мутафов, Ана Каван, Маргърит Янг, Дейвид Линдзи, Рене Домал, Мишел Бернанос и други."

Момент от "Нощ на литературата" 2025.
Цанко Пантев Момент от "Нощ на литературата" 2025.
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