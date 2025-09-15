Нощта на литературата се спуска на 24 септември

Четиринадесетото издание на европейската инициатива Нощ на литературата се задава на 24 септември. Тази година България ще се включи с 22 книги от 20 държави, които представят съвременната литература. Две от тях са написани на български език, една – от писателка с български произход. Две от избраните произведения отбелязват важни годишнини. Жанрово тазгодишната селекция включва романи, разкази и поезия. Специално внимание ще бъде отделено на младежката литература, в София за поредна година е предвиден и жестов превод на някои от локациите, а в столицата събитието ще завърши и с Нощен литературен маршрут.

Нощта на литературата ще се проведе едновременно в София и още ,10 населени места в България, съобщават организаторите: Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар.

Нощта е гласът на съвременната европейска литература. Събитието се превръща в своеобразна моментна снимка на нейните теми, езици и писателски почерци. То представя преводите на творбите на български език, но е също и среща на живо с литературните произведения.

Селекцията на книги, включени в този своеобразен каталог на европейската белетристика и поезия, четени едновременно в рамките на три часа на различни места в града, демонстрират близостите и разнообразието в литературите на европейския континент.

Нощта на литературата е силно индивидуално преживяване – всеки от публиката може да избере пътя и личния си маршрут. Последователността може да бъде определена най-вече въз основа на личните предпочитания към литературата от някои от европейските езици, книгите или техните автори, четците, локациите или т. нар. „читателски гнезда“.

В Нощта разнородни и не непременно типични за литературата пространства се превръщат само за броени часове в читателски гнезда, в които различни творци, журналисти и преводачи четат откъси от съвременни европейски художествени произведения, издадени на български език.

Четенията започват едновременно в 18.00 ч. във всички читателски точки в София и страната. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16.00 ч. Между всяко четене и следващото ще има половин час пауза, в който публиката може да се придвижи от едно читателско гнездо до друго.

В София читателските гнезда ще са общо 22. Във всяка от локациите един и същи откъс от дадена книга ще бъде прочитан във фиксирани часове, съответно от 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 и 21.00 ч.

В рамките на тези три час в различни точки на столицата публиката ще чуе част от произведенията на Туве Янсон, Елиас Канети, Даниел Келман, Капка Касабова, Юрий Андрухович, Йоанна Елми, Тон Телехен, Кевин Бари, Ирене Сола, Дача Мараини, Натали Сковронек, Флориан Илиес, Тодорис Гонис, Томас Корсгор, Лесли Пар, Марчин Шчигелски, Изабел Рио Ново, Владимир Илиевски, Петер Кантор, Аня Мугерли, Иржи Падевет. Писателят Владимир Илиевски ще гостува на живо по време на четенията на неговата книга. Изборът на Столична община тази година е многогласов, тъй като в програмата е включен сборникът „Моето софийско детство“ със съставител Дария Карапеткова.

В София книгите ще бъдат четени от Амелия Личева, Александър Митрев, Асен Кукушев, Бойана Стоянова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Георги Златарев, Демина Иванчева и Александра Тиммерман, Димитър Николов, Зорница Христова, Иван Николов, Ива Панева, Ива Тодорова, Ирина Флорова, Йоана Буковска, Линда Русева, Марина Деливлаева и Стефан Артамонцев, Милена Янинска, Петър Русев, Сава Славчев, Симеон Владов, Стефан Стоянов, Тотьо Христов.

В читателски гнезда ще се превърнат Американският център в Столична библиотека, Българската академия на науките, Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ „Св. Климент Охридски“, Къщата на Столична община, ONE Gallery, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – заседателна зала „Тодор Боров“, Национален студентски дом – зала „Галерия“, I Am Studio, Централен военен клуб – зала „Галерия“, Umberto & Co., концертен комплекс „България“ – камерна зала, Национален природонаучен музей при БАН, Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“, Съюз на българските художници – изложбена зала 1А (първи етаж), клуб „Паве“, бар KICK’s, галерия Credo Bonum, клуб „Светофар“, НХА – галерия „Академия“, Музей по палеонтология и исторична геология в СУ, Национален етнографски музей – БАН (зала 19, вход от „Царската градина“).

Всички подробности за книгите, четците и читателските гнезда могат да бъдат открити на сайта на събитието https://noshtnaliteraturata.com/ .

Младите читатели над 14 години ще могат да посетят места, специално обозначени на картата на събитието и в онлайн описанието на програмата, за да чуят откъси от произведения, подходящи и за по-млада публика. По същия начин ще са отбелязани и онези читателски гнезда, в които в определени часове ще бъде осигурен превод на жестов език благодарение на Силвана Павлова и Росица Караджова от фондация „Развитие и интеграция“ и Съюза на глухите в България.

За четвърта година Нощта на литературата в София ще завърши с нощния литературен маршрут на фондация „Прочети София“. Негови водещи в това издание ще бъдат Александър Попов и Константин Георгиев от колектив „Космотехника“. Маршрутът, наречен „Езикът на нощта“, ще започне в 21.30 ч. от Княжеската градина. Неговите автори разказват: „Буквалната ни отправна точка за този литературен маршрут е паметникът на Съветската армия, но в преносен смисъл той тръгва от една мисъл на Урсула Ле Гуин: „Харесва ни да си мислим, че живеем сред дневната светлина, но половината свят е винаги потънал в мрак, а фантастиката, като поезията, говори на езика на нощта“. Ще се разходим измежду паметниците в Княжеската и Борисовата градина и ще се опитаме да се откъснем за малко от светлината на нощния град, за да си поговорим за космическия мрак, звездите и безкрая – както извън, така и вътре в човека“. Те призовават феновете на този жанр да носят физически или мислено любимите си фантастични книги на Ле Гуин, Тед Чанг, Джеймс С.А. Кори, Самюъл Дилейни, Артър Кларк, Айзък Азимов, Ричард Пауърс, Роджър Зелазни и др., които ще помагат да се мисли на езика на нощта.

Нощта на литературата е инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.

Визуалната идентичност на събитието през 2025 г. е дело на Моника Вакарелова.

Нощта на литературата е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.