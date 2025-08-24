Медия без
Низвергнатият от Холивуд Уди Алън - на фестивал в Русия

Носителят на 4 "Оскар"-а ще изнесе онлайн лекция на Московската филмова седмица

Днес, 16:41
Уди Алън
ЕПА/БГНЕС
89-годишният Уди Алън, носител на 4 награди "Оскар", вече не е желан в родните си САЩ. След "изчегъртването" (cancel на английски), което му устроиха американските продуценти, разпространители и зрители след обвиненията на доведената му дъщеря Дилан и бившата му съпруга Миа Фароу, той живее и работи като изгнаник в Европа, макар че съдът не го е намерил за виновен.

Днес обаче авторът на незабравимите "Ани Хол", "Манхатан", "Хана и нейните сестри", "Пурпурната роза от Кайро", "Мачпойнт" и "Полунощ в Париж" отбелязва нова степен на публично падение или поне на старческо слабоумие. Той ще бъде почетен гост на Московската филмова седмица - държавно подкрепено събитие, с участието и на пудела на Путин (също някога гений на киното) Емир Кустурица. В страницата на фестивала Алън е обявен като негов "хедлайнер", част от програмата "Легенди на световното кино".

Все пак Алън няма да долети в Русия - той ще се включи по видеовръзка в 17 ч. московско време в неделя за лекция-разговор, в която ще сподели "мисли за киното и живота, вдъхновението, избора и честността в професията". Според организаторите участниците ще могат да надникнат във "вътрешния свят на режисьора" и да научат как се раждат истории, останали в културата в продължение на десетилетия. Модератор на дискусията в студио "Москино" ще бъде режисьорът Фьодор Бондарчук. 

Новината за участието му е разпространена само в руски и украински медии. Няма потвърждение от агента на режисьора. Уди Алън е култова фигура в американското кино от 70-те години насам, носител на 4 награди и 24 номинации "Оскар" за своите повече от 50 филма. 

Изданията припомнят още, че сръбският режисьор от босненски произход Емир Кустурица, носител на две "Златни палми" от Кан, отдавна поддържа топли връзки с Русия и бе удостоен с "Орден на дружбата" от Путин. Пак той го покани да оглави руския Театър на армията. От години се разпространяват спекулации за екранизации по руски литературни класики, които уж щял Кустурица да снима, но нищо от това не е дори близо до реализация.

Московската филмова седмица продължава от 23 до 27 август с участието на над 80 чуждестранни гости от Китай, Индия, Турция, ОАЕ, Саудитска Арабия, Бразилия и Мексико, пише "Правда". 

