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На 88 сър Антъни Хопкинс дебютира официално като композитор

Първият албум на двукратния носител на „Оскар“ излиза на 21 август

Днес, 15:49
Антъни Хопкинс дебютира с първи албум през август, но се е занимавал с музика през целия си живот.
Universal Music
Антъни Хопкинс дебютира с първи албум през август, но се е занимавал с музика през целия си живот.

Звездата от филма „Мълчанието на агнетата“ Антъни Хопкинс сбъдна най-голямата си мечта, подписвайки договор като композитор, съобщи БТА, позовавайки се на DPA и други светони медии. 88-годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания „Дека класикс“ и през август ще издаде първия си албум Life Is A Dream („Животът е сън“).

Продукцията събира композиции, над които Хопкинс е работил в продължение на шест десетилетия, а първият сингъл – Bracken Road, от неговата „1947: Сюита за пиано и оркестър“, излиза днес, 10 юли.

Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание, композирам музика през целия си живот, казва носителят на две награди "Оскар". Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях, споделя той и добавя: „Целият ми живот е един сън. Договорът с „Дека“ е изключителна чест за мен“.

Музиката на Хопкинс се изпълнява от Лондонския филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на „Грами“ Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, юношеството му в Уелс и обичта към неговото семейство.

„Беше истинска привилегия да си сътруднича с престижния Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти – виолончелиста Грегорио Нието и пианиста Серхио Тиемпо. Изразявам най-дълбоката си благодарност и уважение към маестро Густаво Дудамел, чието майсторство е неразделна част от това музикално пътешествие. С изящната прецизност на своята диригентска палка той придаде на всяка нота дълбок и ярък смисъл, създавайки живописен пейзаж, който кани слушателя да почувства и да изпита нещо дълбоко лично“, разказва Антъни Хопкинс.

„За нас е изключителна привилегия великият сър Антъни Хопкинс да се присъедини към „Дека класикс“. Неговият мащабен талант и познания в областта на класическата музика, усъвършенствани през целия му живот, са повод за истинска радост, която ще споделим със света с този нов албум“, отбелязва и президентът на „Дека“ Лора Мънкс.

Роденият в Порт Толбът актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на четиригодишна възраст. Първият сингъл – Bracken Road, е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс – от улиците, ливадите, фермите и планините в близост до семейния му дом през 40-те години на миналия век. Хопкинс композира тази музика през 1963 г., когато е млад актьор в театър „Ливърпул плейхаус“.

Хопкинс продължава да отдава почит на Уелс и в друго произведение от албума – My Fatherland. Той споделя, че е написал тази творба, за да почете своите скромни корени, като добавя: „Аз съм син на баща си, който беше хлебар“. Още композиции в албума черпят вдъхновение от спомените му за Порт Толбът, посещенията при дядо му в детството, киното, което първо е разпалило въображението му, и най-близките му хора.

Превъплъщението на Хопкинс в ролята на серийния убиец канибал Ханибал Лектър в „Мълчанието на агнетата“ му донесе награда „Оскар“ за най-добра мъжка роля през 1992 г. След това той участва в продължението „Ханибал" през 2001 г. и в предисторията „Червеният дракон“ през 2002 г. Актьорът спечели втория си „Оскар“ през 2021 г. за образа от филма на Флориан Зелер „Бащата“, където си партнира с Оливия Колман.

Албумът на Антъни Хопкинс Life Is A Dream ще бъде издаден на 21 август.

 

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